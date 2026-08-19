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पानी की सफाई, काली कमाई; सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी वाला घोटाला क्या है?

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन अब नई मुश्किलों में घिर गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया।

Former Delhi minister Satyendar Jain
मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब ढाई साल तक जेल में रह चुके सत्येंद्र जैन को अब एसीबी ने किया गिरफ्तार।

करीब ढाई साल तक जेल में रहने के बाद दो साल पहले जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन नई मुसीबत में फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य समेत कई अहम मंत्रालय संभाल चुके सत्येंद्र जैन को अब एंटी करप्शन ब्यूरो(एसीबी) ने गिरफ्तार किया है। सीवर के पानी को साफ करने के लिए लगाए जाने वाले एसटीपी से जुड़े दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में यह कार्रवाई की गई है। मंगलवार को पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में घोटाले को लेकर वर्ष 2024 में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।

जॉइंट पुलिस कमिश्नर विक्रमजीत सिंह ने बताया कि सत्येंद्र जैन और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय के अलावा इसमें अंकित श्रीवास्तव, राजा कुमार कुर्रा, नागेंद्र यादव और पंकज वर्मा आरोपी हैं। इस घोटाले के समय सत्येंद्र जैन मंत्री, उदित प्रकाश राय जल बोर्ड के सीईओ थे, जबकि अंकित श्रीवास्तव को संविदा पर जल बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसके अलावा नागेंद्र, राजा कुमार और पंकज वर्मा तीन अलग-अलग फर्मों के प्रोपराइटर हैं, जो टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी हुई थीं। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर 11 मई 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी।

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उदित प्रकाश पर घूस लेने का आरोप

विक्रमजीत सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय ने गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए 1.52 करोड़ रुपये रिश्वत ली थी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सूबत मिले हैं जिसमें यह सामने आया है कि चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बाहर के व्यक्तियों से बातचीत हुई थी।

बिचौलिए संस्थाओं के माध्यम से ली रिश्वत

जब घोटाले की जांच की गई तो मालूम हुआ कि मेसर्स सृजनहार और मेसर्स एएन एंटरप्राइजेज नामक बिचौलिए संस्थाओं के माध्यम से रिश्वत ली गई। आरोपी नागेंद्र यादव के स्वामित्व वाली फर्म के बैंक खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी।

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जांच में सामने आया है कि उदित ने नागेंद्र यादव की फर्म से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अपने और रिश्तेदारों के बैंक खातों में 1.52 करोड़ रुपये की रिश्वत ली फिर इस रकम से अचल संपत्ति खरीदी। यह रकम टेक्नोलॉजी देने वाली कंपनी मेसर्स यूरोटेक से मेसर्स एएन एंटरप्राइजेज के रास्ते ट्रांसफर की गई थी। जांच में पाया गया कि राजा कुमार कुर्रा, नागेंद्र और अंकित श्रीवास्तव के बीच लगातार बैठकें हुईं, जिसमें टेंडर शर्तों, शुद्धिपत्र और एसटीपी टेंडर से जुड़े अन्य मामलों पर बातचीत हुई। इससे प्रौद्योगिकी प्रदाता मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्रा. लि. को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पेश या संशोधित किया गया था।

चार टेंडर हासिल करने को सिर्फ तीन कंपनियां आईं

शिकायत में बताया गया था कि दस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के अपग्रेडेशन के लिए टेंडर जारी किया गया था लेकिन खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में हेरफेर किया गया। इसके एवज में संबंधित अधिकारियों ने घूस ली जिसकी बात जांच में सामने आई। फिर जांच टीम ने सबूत मिलने के बाद सभी छह लोगों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।

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1546 करोड़ के टेंडर को संशोधित कर 1943 करोड़ कर दिया गया

जांच से जुड़े एसीबी अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2022 में दस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें पप्पनकलां, निलोठी, नजफगढ़, केशोपुर, कोरोनेशन पिलर, नरेला, रोहिणी और कोंडली शामिल थे। इसके लिए चार टेंडर जारी किए गए थे जिसकी शुरुआती लागत 1546 करोड़ रुपये थी लेकिन संयुक्त उपक्रम वाली तीन कंपनियों को टेंडर मिलने के कुछ ही समय बाद टेंडर के बजट में संशोधन किया गया और इसके बढ़ा कर 1943 करोड़ रुपये कर दिया गया। आरोप है कि यह राशि बढ़ाकर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाई गई है। इस बाबत बीते साल ईडी ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ भी की थी।

आगे क्या...

अब गिरफ्तार सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अदालत में आरोपियों से पूछताछ के लिए हिरासत मांगेगी। एसीबी द्वारा एसटीपी टेंडर घोटाले की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस दौरान पाया गया कि विशेष चार टेंडर को हासिल करने के लिए सिर्फ तीन संयुक्त उपक्रम कंपनियों ने बोली लगाई थी। इनके नाम भी घोटाले की एफआईआर में हैं।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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