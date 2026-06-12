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DU के सत्यवती कॉलेज में छात्रा की फोटो खींचने पर बवाल, शिक्षक पर चुपके से फोटो लेने का आरोप

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के सत्यवती कॉलेज में स्कर्ट पहनकर जा रही एक छात्रा का प्रोफेसर द्वारा कथित तौत पर चुपके से फोटो लेने पर छात्राओं ने हंगामा कर दिया।कॉलेज प्रशासन ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ जांच शुरू करते हुए मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।

DU के सत्यवती कॉलेज में छात्रा की फोटो खींचने पर बवाल, शिक्षक पर चुपके से फोटो लेने का आरोप

दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती मॉर्निंग कॉलेज में गुरुवार को परीक्षा देने जा रही एक छात्रा की बिना अनुमति एक प्रोफेसर द्वारा फोटो खींचे जाने के आरोप को लेकर छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने संबंधित प्रोफेसर का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और जांच के लिए प्रकरण को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह कॉलेज में परीक्षा देने आई एक छात्रा ने स्कर्ट पहनी थी।

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आरोप है कि कॉलेज में कार्यरत एक प्रोफेसर ने छात्रा की जानकारी और सहमति के बिना अपने मोबाइल फोन से उसकी तस्वीर खींच ली। उसके साथ जा रही दूसरी छात्रा ने प्रोफेसर को मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए देखा और उसे संदेह हुआ कि छात्रा की फोटो ली गई है। इसके बाद उसने संबंधित छात्रा को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर छात्रा ने प्रोफेसर से मोबाइल फोन दिखाने और कथित तस्वीर की पुष्टि करने का अनुरोध किया। आरोप है कि प्रोफेसर ने अपना मोबाइल फोन दिखाने से इनकार कर दिया। इससे छात्राओं में नाराजगी फैल गई और उन्होंने कॉलेज परिसर में विरोध शुरू कर दिया। छात्राओं का कहना था कि यह केवल एक छात्रा का मामला नहीं है, बल्कि सभी छात्राओं की प्राइवेसी, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय है। विरोध कर रही छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। काफी देर तक चले हंगामे और विरोध के बाद मामला कॉलेज के प्रिंसिपल तक पहुंचा। छात्रा ने कॉलेज प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने संबंधित प्रोफेसर का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही घटना की प्रारंभिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को आश्वस्त किया कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और किसी भी स्तर पर मामले को दबाने का प्रयास नहीं किया जाएगा।

कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर सुभाष कुमार सिंह ने कहा कि कॉलेज प्रशासन विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

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सच का पता लगाने के लिए फुटेज की जांच हो रही

कॉलेज प्रशासन के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि घटना से संबंधित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की वस्तुनिष्ठ जांच की जा सके। अधिकारी के अनुसार, मोबाइल फोन और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष मानने से पहले पूरी जांच प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन यदि कोई अनियमितता या अनुचित आचरण सामने आता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विश्वविद्यालय में पहले भी सामने आ चुके ऐसे मामले

दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों में छात्राओं और महिला कर्मचारियों से जुड़े उत्पीड़न तथा अनुचित व्यवहार के मामलों की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। पिछले वर्ष रामजस कॉलेज में भी एक छात्रा ने एक प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा विश्वविद्यालय के कुछ अन्य कॉलेजों में भी इस प्रकार के मामलों की सुनवाई आंतरिक शिकायत समितियों के समक्ष चल रही है।

दो वर्ष पूर्व स्थायी नियुक्ति

जिस प्रोफेसर पर आरोप लगाया गया है उसकी दो साल पहले इसी कॉलेज में स्थायी नियुक्ति हुई है। इससे पहले वह डीयू के ही दूसरे कॉलेज में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत था।

रिपोर्ट - अभिनव उपाध्याय

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लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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