Hindi Newsएनसीआर NewsSatish Golcha appointed Commissioner of Police Delhi

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 05:22 PM
IPS सतीश गोलचा बनाए गए दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, एक और राज्य के रह चुके DGP

IPS अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वह इस समय डीजी (जेल) के पद पर थे। गोलचा एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश) के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नए पुलिस प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

गोलचा डीसीपी, जॉइंट सीपी और स्पेशल सीपी के पद पर भी सेवा दे चुके हैं। वह अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं।