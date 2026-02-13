Hindustan Hindi News
दिल्ली में सतिंदर सरताज का कॉन्सर्ट कल, ट्रैफिक में पड़ सकता है खलल; घर से निकलने से पहले देखें एडवाइजरी

Feb 13, 2026 05:11 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल यानी 14 फरवरी, 2026 (शनिवार) को हेरिटेज इंडिया टूर: डॉ. सतिंदर सरताज लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन होने जा रहा है।

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल यानी 14 फरवरी, 2026 (शनिवार) को हेरिटेज इंडिया टूर: डॉ. सतिंदर सरताज लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन होने जा रहा है। शाम 4:00 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लगभग 35 हजार दर्शकों के जुटने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं।

दर्शकों के लिए अलग-अलद एंट्री गेट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें गेट नंबर 8, 13, 14 और 21 से सामान्य प्रवेश होगा, जबकि गेट नंबर 5 वीआईपी (VIP) एंट्री के लिए और गेट नंबर 10 कलाकारों और आयोजकों के लिए सुरक्षित रखा गया है। पार्किंग के लिए वीआईपी गाड़ियों को स्टेडियम के अंदर जगह दी गई है, जबकि आम जनता को सेवा नगर बस डिपो, सुनहरी पुल्ला बस डिपो, CGO कॉम्प्लेक्स और स्कोप (SCOPE) कॉम्प्लेक्स में गाड़ी खड़ी करने की सलाह दी गई है।

ये रास्ते रहेंगे बंद

ट्रैफिक सही रखने के लिए JLN रेड लाइट, सेवा नगर रेड लाइट, 5th एवेन्यू रोड और लाला लाजपत राय मार्ग टी-प्वाइंट जैसे इलाकों में रूट डायवर्ट किए जा सकते हैं। साथ ही स्टेडियम के पास वाली सर्विस रोड और बारापुला स्ट्रेच पर पाबंदियां लागू रहेंगी। पुलिस ने जनता को सलाह दी है कि वे कार्यक्रम के दौरान बी.पी. मार्ग और लोधी रोड की ओर जाने से बचें और आवाजाही के लिए मेट्रो की वॉयलेट लाइन - JLN स्टेडियम स्टेशन का इस्तेमाल करें। हालांकि, आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता हमेशा खुला रहेगा।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

