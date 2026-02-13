दिल्ली में सतिंदर सरताज का कॉन्सर्ट कल, ट्रैफिक में पड़ सकता है खलल; घर से निकलने से पहले देखें एडवाइजरी
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल यानी 14 फरवरी, 2026 (शनिवार) को हेरिटेज इंडिया टूर: डॉ. सतिंदर सरताज लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन होने जा रहा है। शाम 4:00 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लगभग 35 हजार दर्शकों के जुटने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं।
दर्शकों के लिए अलग-अलद एंट्री गेट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें गेट नंबर 8, 13, 14 और 21 से सामान्य प्रवेश होगा, जबकि गेट नंबर 5 वीआईपी (VIP) एंट्री के लिए और गेट नंबर 10 कलाकारों और आयोजकों के लिए सुरक्षित रखा गया है। पार्किंग के लिए वीआईपी गाड़ियों को स्टेडियम के अंदर जगह दी गई है, जबकि आम जनता को सेवा नगर बस डिपो, सुनहरी पुल्ला बस डिपो, CGO कॉम्प्लेक्स और स्कोप (SCOPE) कॉम्प्लेक्स में गाड़ी खड़ी करने की सलाह दी गई है।
ये रास्ते रहेंगे बंद
ट्रैफिक सही रखने के लिए JLN रेड लाइट, सेवा नगर रेड लाइट, 5th एवेन्यू रोड और लाला लाजपत राय मार्ग टी-प्वाइंट जैसे इलाकों में रूट डायवर्ट किए जा सकते हैं। साथ ही स्टेडियम के पास वाली सर्विस रोड और बारापुला स्ट्रेच पर पाबंदियां लागू रहेंगी। पुलिस ने जनता को सलाह दी है कि वे कार्यक्रम के दौरान बी.पी. मार्ग और लोधी रोड की ओर जाने से बचें और आवाजाही के लिए मेट्रो की वॉयलेट लाइन - JLN स्टेडियम स्टेशन का इस्तेमाल करें। हालांकि, आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता हमेशा खुला रहेगा।
