Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरुग्राम : शादी-समारोह में फिजूल खर्च रोकने को सर्व समाज ने बनाई 51 सदस्यीय कमेटी

Mar 31, 2026 11:33 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share

गुरुग्राम के सोहना और इसके आसपास के इलाके में शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों में होने वाले भारी और दिखावटी खर्चों को रोकने के लिए सर्व समाज के लोगों ने मिलकर 51 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इलाके के 50 गांवों का दौरा कर लोगों को जागरूक करेगी।

गुरुग्राम : शादी-समारोह में फिजूल खर्च रोकने को सर्व समाज ने बनाई 51 सदस्यीय कमेटी

Gurugram News : गुरुग्राम के सोहना और इसके आसपास के इलाके में शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों में होने वाले भारी और दिखावटी खर्चों को रोकने के लिए सर्व समाज के लोगों ने मिलकर 51 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इलाके के 50 गांवों का दौरा कर लोगों को शादी, भात जैसे कार्यक्रमों में फिजूल खर्ची न करने के लिए जागरूक करेगी।

ये भी पढ़ें:नूंह में बनेगा 100 एकड़ का गौ अभ्यारण्य, 10 हजार गोवंश को मिले आशियाना

अभयपुर गांव के सरपंच स्वामी की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित की गई बैठक में ये फैसले लिए गए। इस बैठक में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। दो घंटे तक चली बैठक में वक्ताओं ने सगाई, लगन, भात, शादी समेत अन्य समारोहों में होने वाले खर्चों पर गंभीर चिंता जाहिर की। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि गठित कमेटी गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित करेगी। कमेटी लोगों की राय लेगी और उसके बाद महापंचायत होगी। उसमें इन नियमों को पूरी तरह से लागू करने पर अंतिम मुहर लगेगी।

ये भी पढ़ें:हीरो होंडा चौक एलिवेटेड रोड योजना पकड़ेगी रफ्तार, GMRL का मेट्रो चलाने से इनकार

डीजे पर रोक होगी

बैठक के बाद सतबीर पहलवान ने बताया कि समाज सुधार के लिए कई कड़े नियम तय किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब शादी समारोहों में डीजे बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। भात और छुछक के कार्यक्रम में जाने वाले लोगों की संख्या 21 तक ही रखी जाएगी। भात न्योतने के लिए आने वालों को 11 रुपये देकर देकर विदा किया जाएगा।

बारात में पांच गाड़ियां हों

दिखावे को कम करने के लिए यह भी तय किया गया कि अब किसी भी शादी में बारात केवल पांच गाड़ियों में ही आएगी। किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। शादी में आने वाले मेहमानों को शराब नहीं परोसी जाएगी। बारात की विदाई के समय समधियों को केवल 101 या 151 रुपये देकर उनका सम्मान किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में घर खरीदना होगा महंगा, सदर बाजार समेत ये इलाके सबसे होंगे महंगे
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।