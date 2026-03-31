गुरुग्राम : शादी-समारोह में फिजूल खर्च रोकने को सर्व समाज ने बनाई 51 सदस्यीय कमेटी
गुरुग्राम के सोहना और इसके आसपास के इलाके में शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों में होने वाले भारी और दिखावटी खर्चों को रोकने के लिए सर्व समाज के लोगों ने मिलकर 51 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इलाके के 50 गांवों का दौरा कर लोगों को जागरूक करेगी।
Gurugram News : गुरुग्राम के सोहना और इसके आसपास के इलाके में शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों में होने वाले भारी और दिखावटी खर्चों को रोकने के लिए सर्व समाज के लोगों ने मिलकर 51 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इलाके के 50 गांवों का दौरा कर लोगों को शादी, भात जैसे कार्यक्रमों में फिजूल खर्ची न करने के लिए जागरूक करेगी।
अभयपुर गांव के सरपंच स्वामी की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित की गई बैठक में ये फैसले लिए गए। इस बैठक में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। दो घंटे तक चली बैठक में वक्ताओं ने सगाई, लगन, भात, शादी समेत अन्य समारोहों में होने वाले खर्चों पर गंभीर चिंता जाहिर की। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि गठित कमेटी गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित करेगी। कमेटी लोगों की राय लेगी और उसके बाद महापंचायत होगी। उसमें इन नियमों को पूरी तरह से लागू करने पर अंतिम मुहर लगेगी।
डीजे पर रोक होगी
बैठक के बाद सतबीर पहलवान ने बताया कि समाज सुधार के लिए कई कड़े नियम तय किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब शादी समारोहों में डीजे बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। भात और छुछक के कार्यक्रम में जाने वाले लोगों की संख्या 21 तक ही रखी जाएगी। भात न्योतने के लिए आने वालों को 11 रुपये देकर देकर विदा किया जाएगा।
बारात में पांच गाड़ियां हों
दिखावे को कम करने के लिए यह भी तय किया गया कि अब किसी भी शादी में बारात केवल पांच गाड़ियों में ही आएगी। किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। शादी में आने वाले मेहमानों को शराब नहीं परोसी जाएगी। बारात की विदाई के समय समधियों को केवल 101 या 151 रुपये देकर उनका सम्मान किया जाएगा।