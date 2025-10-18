Hindustan Hindi News
सरोजिनी नगर मार्केट में अवैध निर्माण पर नीति बनाए NDMC, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

सरोजिनी नगर मार्केट में अवैध निर्माण पर नीति बनाए NDMC, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोजिनी नगर मार्केट में अवैध निर्माण को लेकर नाराजगी जताते हुए एनडीएमसी को ठोस कार्रवाई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, कोर्ट ने एनडीएमसी को कहा है कि वह नीति लागू करने से पहले इस तरह के अवैध निर्माण को लेकर मिसयूज चार्ज नहीं लगा सकती।

Sat, 18 Oct 2025 06:09 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमलता कौशिक
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोजिनी नगर मार्केट में अवैध निर्माण को लेकर नाराजगी जताते हुए नई दिल्ली नगर पालिक परिषद (एनडीएमसी) को ठोस कार्रवाई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, कोर्ट ने एनडीएमसी को कहा है कि वह नीति लागू करने से पहले इस तरह के अवैध निर्माण को लेकर दुरुपयोग शुल्क (मिसयूज चार्ज) नहीं लगा सकती।

जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने एक दुकानदार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने एनडीएमसी के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस भीड़भाड़ वाले बाजार में काफी दुकानों में अवैध निर्माण हुए हैं। इसके बावजूद एनडीएमसी इन अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने से बचती रही है। अवैध निर्माण के खिलाफ ठोस नीति लाने के नाम अपने कर्तव्यों से बचने के लिए विभाग के पास बहुत बहाने हैं। इन बहानों की आड़ में वह दुकानादारों से दुकान के दुरुपयोग का शुल्क नहीं वसूल सकती, क्योंकि इन सब के लिए एनडीएमसी भी दोषी है। यह कोई नए निर्माण नहीं हैं। यहां पहले से दुकानों के ऊपर रिहायिश होने के चलते इनमें बहुत से बदलाव कर लिए गए हैं।

मंत्रालय के निर्देश पर बना रहे नीति

एनडीएमसी के वकील ने बेंच को बताया कि शहरी विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार के कार्यालय की तरफ से दिए गए आदेश के अनुसार उन्हें इस तरह के अवैध निर्माण पर एक-एक कर कार्रवाई के बजाय पूरे बाजार में अवैध निर्माण व अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम के लिए एक नीति बनाई जा रही है।

‘घर को दुकान में बदला’

इस मामले में दायर याचिका में बताया गया कि सरोजिनी नगर बाजार में दुकान के ऊपर रिहायशी क्षेत्र दिया गया है। हालांकि, दुकानदार ने पिछले आंगन को अवैध रूप से ढक दिया है। शौचालय परिसर को तोड़ दिया है, ताकि इसे एक अलग दुकान के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

जल्द नियम बनाएं

इस मामले में एनडीएमसी की तरफ से पेश वकील ने बेंच को बताया कि सरोजिनी नगर बाजार में दुकानों के ऊपर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की नीति अभी प्रक्रिया में है। इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बेंच ने कहा कि एनडीएमसी अतिक्रमण को लेकर अपनी नीति को अंतिम रूप दे, लागू करे।

