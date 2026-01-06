Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSari trader turns drug dealer arrested in Delhi
साड़ी व्यापारी बन गया ड्रग डीलर, पुलिस को वजह भी बता डाली

साड़ी व्यापारी बन गया ड्रग डीलर, पुलिस को वजह भी बता डाली

संक्षेप:

पुलिस अधिकारी के मुताबिक तलाशी के दौरान उसके पास से 2.760 किलोग्राम चरस बरामद की गई। एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

Jan 06, 2026 04:20 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को साड़ी व्यापारी से ड्रग तस्कर बने एक व्यक्ति को पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान जमाल अख्तर अंसारी (39) के रूप में हुई है और वह महाराष्ट्र के थाने का रहने वाला है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश से दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में चरस की सप्लाई करने के आरोप में साड़ी व्यापारी से ड्रग डीलर बने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से 2.5 किलोग्राम से ज्यादा चरस बरामद की है।

ऐसा दिया चकमा

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए अंसारी ने कथित तौर पर कई हथकंडे अपनाए। वे हिमाचल प्रदेश जाने से पहले कुछ दिनों तक दिल्ली में तो वहीं लौटते समय चंडीगढ़ में रुका। वह प्राइवेट बसों से ट्रेवल करने से बचा और अलग-अलग पहचान का इस्तेमाल कर ट्रेन में ट्रेवल करता था। आरोपी हिमाचल प्रदेश से दिल्ली, मुंबई और गोवा सहित विभिन्न राज्यों में चरस सप्लाई करता था।

भारी प्रॉफिट ने दिलाई दिलचस्पी

पुलिस अधिकारी के मुताबिक 'तलाशी के दौरान उसके पास से 2.760 किलोग्राम चरस बरामद की गई। एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पूछताछ के दौरान अंसारी ने खुलासा किया कि वह साड़ी व्यापारी था, लेकिन ड्रग्स तस्करी के भारी प्रॉफिट ने उसे इस काम में दिलचस्पाई दिलाई और इंटर-स्टेट सप्लाई शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें:200 गिरफ्तार, 534 मोबाइल, लाखों की ज्वेलरी बरामद.. दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन संकल्प
ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन साइ-हॉक', 180 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, 2 धरे
ये भी पढ़ें:चोरी के फोन अनलॉक कर बांग्लादेश भेजते, पुलिस ने इंटरनेशनल गैंग के 4 बदमाश दबोचे

पुलिस ने बताया कि आरोपी से बरामद हुई ड्रग्स मुंबई के एक ड्रग तस्कर को डिलीवर की जानी थी। उन्होंने बताया कि पता लगाया जा रहा है कि वह भारी मात्रा में ड्रग्स कहां से लेकर आया और ड्रग सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की भी पहचान की जा रही है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।