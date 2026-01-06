साड़ी व्यापारी बन गया ड्रग डीलर, पुलिस को वजह भी बता डाली

संक्षेप: पुलिस अधिकारी के मुताबिक तलाशी के दौरान उसके पास से 2.760 किलोग्राम चरस बरामद की गई। एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को साड़ी व्यापारी से ड्रग तस्कर बने एक व्यक्ति को पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान जमाल अख्तर अंसारी (39) के रूप में हुई है और वह महाराष्ट्र के थाने का रहने वाला है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश से दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में चरस की सप्लाई करने के आरोप में साड़ी व्यापारी से ड्रग डीलर बने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से 2.5 किलोग्राम से ज्यादा चरस बरामद की है।

ऐसा दिया चकमा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए अंसारी ने कथित तौर पर कई हथकंडे अपनाए। वे हिमाचल प्रदेश जाने से पहले कुछ दिनों तक दिल्ली में तो वहीं लौटते समय चंडीगढ़ में रुका। वह प्राइवेट बसों से ट्रेवल करने से बचा और अलग-अलग पहचान का इस्तेमाल कर ट्रेन में ट्रेवल करता था। आरोपी हिमाचल प्रदेश से दिल्ली, मुंबई और गोवा सहित विभिन्न राज्यों में चरस सप्लाई करता था।

भारी प्रॉफिट ने दिलाई दिलचस्पी पुलिस अधिकारी के मुताबिक 'तलाशी के दौरान उसके पास से 2.760 किलोग्राम चरस बरामद की गई। एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पूछताछ के दौरान अंसारी ने खुलासा किया कि वह साड़ी व्यापारी था, लेकिन ड्रग्स तस्करी के भारी प्रॉफिट ने उसे इस काम में दिलचस्पाई दिलाई और इंटर-स्टेट सप्लाई शुरू कर दी।