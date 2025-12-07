अच्छी खबर! नमो भारत का पूरा रूट तैयार, सराय काले खां से मोदीपुरम तक चलेगी ट्रेन

संक्षेप: सराय काले खां से मोदीपुरम तक 82 किमी लंबा नमो भारत रूट संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है और इसे सीएमआरएस की अंतिम मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसके बाद जल्द ही एक बड़े आयोजन के साथ इसका उद्घाटन किया जाएगा

सराय काले खां से मोदीपुरम तक नमो भारत का पूरा रूट संचालन के लिए तैयार है। इसके लिए अंतिम रूप से मिलने वाली सीएमआरएस मंजूरी भी एनसीआरटीसी(नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन) को मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पूरा रूट बड़े आयोजन के साथ खोला जाएगा। करीब 82 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर नमो भारत दौड़ेगी। यात्रियों को अभी न्यू अशोकनगर से मेरठ दक्षिण तक यात्रा की सुविधा मिल रही है। ट्रेन संचालन की अंतिम तैयारी के रूप में सभी स्टेशनों पर नागरिक सुविधाओं को भी चालू किया गया है।

दस मिनट में मिल रही है ट्रेन नमो भारत को न्यू अशोक नगर से मेरठ दक्षिण के बीच 15 मिनट के अंतराल पर चलाया गया था। 82 किलोमीटर लंबे रूट पर चलने के बाद इसमें यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। इसे देखते हुए एनसीआरटीसी ने पहले ही ट्रेन के अंतराल को घटाकर 10 मिनट कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की संख्या के हिसाब से इसे आगे भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यात्री संख्या के हिसाब से ट्रेन के सुबह और रात के परिचालन समय में भी बदलाव किया जा सकता है।

सबसे बड़ा हब होगा सराय काले खां स्टेशन नमो भारत का सराय काले खां स्टेशन सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब होगा। यहां छह प्लेटफार्म और चार ट्रैक बनाए गए हैं। सराय काले खां पर नमो भारत को मेट्रो, भारतीय रेल और अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे से जोड़ा गया है। इन्हें एस्कलेटर, लिफ्ट और ट्रैवलेटर के जरिए आपस में कनेक्ट किया गया है। स्टेशन के नीचे बस और कैब-आटो के लिए इंतजाम किए गएं है।