दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन के लिए सराय काले खां स्टेशन तैयार, क्या है खास; PM मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम (मेरठ) के बीच नमो भारत ट्रेन के संचालन की तैयारी पूरी हो गई है। जल्द ही इस ट्रैक को शुरू करने की योजना है। योजना के मुताबिक, सराय काले खां स्टेशन सबसे बड़े मल्टी मॉडल हब के तौर पर तैयार हो गया है।  

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 06:24 AM
दिल्ली से मेरठ के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम (मेरठ) के बीच नमो भारत ट्रेन के संचालन की तैयारी पूरी हो गई है। जल्द ही इस ट्रैक को शुरू करने की योजना है। तय योजना के मुताबिक, सराय काले खां स्टेशन सबसे बड़े मल्टी मॉडल हब के तौर पर तैयार हो गया है। अब इसके उद्घाटन का इंतजार है। सुरक्षा संबंधी सभी एनओसी भी जारी हो गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नमो भारत स्टेशन का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके लिए उच्च स्तर पर तैयारी जारी है। सराय काले खां से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के ट्रैक पर नमो भारत का संचालन होना है। इस रूट पर गाजियाबाद, आनंद विहार, न्यू अशोकनगर और सराय काले खां मेट्रो स्टेशनों को भी जोड़ा गया है। इससे मेरठ, गाजियाबाद से आने वाले यात्रियों को राजधानी के किसी भी कोने में पहुंचने में आसानी होगी।

इसलिए खास है स्टेशन

● यहां दिल्ली-मेरठ के साथ नमो भारत ट्रेन के प्रस्तावित दिल्ली-करनाल और दिल्ली-अलवर रूट भी मिलेंगे। भारतीय रेल, डीएमआरसी और सराय काले खां बसअड्डे को आपस में जोड़ा गया है।

● सराय काले खां स्टेशन में पांच प्रवेश-निकास द्वार, 14 लिफ्ट, 18 एस्केलेटर और कई सीढ़ियां हैं। स्टेशन में सभी लिफ्ट और एस्केलेटर, प्लैटफॉर्म स्क्रीन डोर्स (पीएसडी) लगाए जा चुके हैं।

● यहां हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, वीर हकीकत राय आईएसबीटी और रिंग रोड को जोड़ा गया है।

● स्टेशन को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए 280 मीटर लंबा फुटओवर ब्रिज बनाया गया है। इसमें छह ट्रैवलेटर लगे हैं।