Hindi Newsएनसीआर NewsSanta Claus Faints in Delhi Air Pollution AAP Video Saurabh Bhardwaj Shared on social media
सांता क्लॉज बेहोश हो गए! दिल्ली प्रदूषण पर AAP का वीडियो, सौरभ भारद्वाज ने दिया सीपीआर

सांता क्लॉज बेहोश हो गए! दिल्ली प्रदूषण पर AAP का वीडियो, सौरभ भारद्वाज ने दिया सीपीआर

संक्षेप:

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने नाटकीय वीडियो शेयर किया है। वीडियो में दिख रहा है कि सौरभ भारद्वाज सांता क्लॉस को बताते हैं कि AQI 376 पहुंच गया। इतना सुनते ही सांता बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं।

Dec 18, 2025 12:39 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की बिगड़ती आबो-हवा को लेकर सियासी घमासान अब नाटकीय रूप लेता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को प्रदूषण के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। पार्टी की ओर से जारी एक वीडियो में सांता क्लॉज की वेशभूषा में दो लोग सड़क पर बेहोश होते दिखाई दिए, जिनका कारण गंभीर वायु प्रदूषण बताया गया।

आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा किया है। वो वीडियो में कहते लिख रहे हैं, “दिल्ली के प्रदूषण में सांता क्लॉज बेहोश हो गए।” वीडियो में कनॉट प्लेस की सड़कों पर सांता क्लॉज की पोशाक पहने दो लोग एंटी-पॉल्यूशन मास्क लगाए नजर आते हैं, जो अचानक गिर पड़ते हैं। इसके बाद सौरभ भारद्वाज और अन्य नेता उन्हें सीपीआर देते हुए दिखते हैं।

गौरतलब है कि यह अनोखा प्रदर्शन ऐसे समय सामने आया है, जब राजधानी की हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 358 दर्ज किया गया।

प्रदूषण पर भाजपा और आप में आरोप-प्रत्यारोप

प्रदूषण को लेकर यह वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है, जब दिल्ली में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने हाल ही में आप पर एक दशक से अधिक समय तक शासन करने के बावजूद राजधानी को प्रदूषण के हालात में छोड़ देने का आरोप लगाया था। हालांकि आप ने इन आरोपों से इनकार किया है।

सिरसा ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर शहर के कई इलाकों में कचरा जलाकर प्रदूषण बढ़ा रही है और जनस्वास्थ्य के प्रति उदासीन है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि उन्हें त्रिलोकपुरी विधायक से जानकारी मिली है कि नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) के एक आप पार्षद को अपने क्षेत्र में कचरा जलाते हुए देखा गया और उसका वीडियो भी बनाया गया।

इन आरोपों पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि पर्यावरण मंत्री बनने के बाद से ही सिरसा एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का दावा है कि AQI को प्रभावित दिखाने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बंद किए गए और AQI स्टेशनों पर पानी का छिड़काव किया गया। आप ने कचरा जलाने के आरोपों को “एक और झूठ” बताते हुए कहा कि अगर मंत्री के पास सबूत हैं तो एफआईआर दर्ज कराएं, अन्यथा ऐसे “फर्जी दावे” करना बंद करें।

इस बीच, सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में कई आप नेताओं ने जनपथ पर दिल्ली की बिगड़ती हवा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सांता क्लॉज की वेशभूषा में लोग मास्क पहनकर प्रदर्शनकारियों के साथ नजर आए।

