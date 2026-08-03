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'Gen-Z को वायरस कहा, बांकीपुर में BJP के वोट पर गड़ासा चल गया'; नितिन नवीन पर संजय सिंह ने कसा तंज

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Bankipur Bypoll: बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद AAP सांसद संजय सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जिन युवाओं को भाजपा 'वायरस' और 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' बता रही थी, उन्हीं ने बांकीपुर में भाजपा को हरा दिया। 

'Gen-Z को वायरस कहा, बांकीपुर में BJP के वोट पर गड़ासा चल गया'; नितिन नवीन पर संजय सिंह ने कसा तंज
नितिन नवीन पर संजय सिंह ने कसा तंज

Bankipur Bypoll: बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जिन युवाओं को भाजपा 'वायरस' और 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' बता रही थी, उन्हीं नौजवानों ने बांकीपुर में भाजपा को हरा दिया। साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई भी दी।

संजय सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को घेरते हुए लिखा, “अध्यक्ष जी, आप तो Gen-Z को वायरस, टुकड़े-टुकड़े गैंग बोलकर सबक सिखाने की बात कर रहे थे। नौजवानों ने तो बांकीपुर में आपके वोट पर ही बांका (गड़ासा) चला दिया। मोदी जी अब समझ जाइए, लाठीतंत्र से लोकतंत्र नहीं चलता। BJP वो सीट हार गई, जहां 35 साल से नहीं हारी। PK को बड़ी जीत की बधाई।”

किस बयान का जिक्र कर रहे हैं संजय सिंह?

दरअसल, चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था- “देश में वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, जो देश को खोखला करना चाहती हैं। ये टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग हैं और इन्हें सबक सिखाने का काम भाजपा का कार्यकर्ता ही कर सकता है।” उनके इस बयान को लेकर विपक्ष ने उस समय भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी।

बांकीपुर में क्या रहा चुनाव परिणाम?

बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 18953 वोटों से हराया। निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रशांत किशोर को 63203 वोट, जबकि भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 44250 वोट मिले। राजद की रेखा कुमारी 14085 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

भाजपा के लिए क्यों अहम थी यह सीट?

यह सीट भाजपा के लिए इसलिए भी अहम मानी जा रही थी क्योंकि नितिन नवीन पिछले साल लगातार पांचवीं बार यहां से विधायक चुने गए थे। हालांकि, अप्रैल 2026 में राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां उपचुनाव कराया गया।

प्रशांत किशोर की जीत के बाद कई विपक्षी नेताओं ने भी भाजपा पर निशाना साधा। तेज प्रताप यादव, भाकपा (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत अन्य नेताओं ने भी इस नतीजे को भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश बताया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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