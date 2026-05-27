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मुस्लिम दुकानदार की मदद पर ऐसी सजा मत दो; ‘मोहम्मद’ दीपक के सपोर्ट में आए संजय सिंह

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/देहरादून
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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उत्तराखंड के ‘मोहम्मद’ दीपक के सपोर्ट में आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से गुजारिश की कि मुस्लिम दुकानदार की मदद करने वाले दीपक को ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए।

मुस्लिम दुकानदार की मदद पर ऐसी सजा मत दो; ‘मोहम्मद’ दीपक के सपोर्ट में आए संजय सिंह

उत्तराखंड में कोटद्वार के ‘मोहम्मद’ दीपक ने जब से बताया है कि वह बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं। लोग उनके समर्थन में आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दीपक को 50 हजार रुपए की मदद की है। संजय सिंह ने लोगों से अपील भी की कि मुस्लिम दुकानदार की मदद पर ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए। दीपक कोटद्वार में जिम चलाते हैं। उनका कहना है कि 26 जनवरी को मुस्लिम दुकानदार की मदद के बाद शुरू हुए विवाद के बाद उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

कोटद्वार के 'मोहम्मद' दीपक कुमार उस समय चर्चा में आए थे, जब उन्होंने 70 साल के बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद का समर्थन किया था। दुकानदार का अपनी दुकान के बाबा नाम को लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों से विवाद हो गया था। मुस्लिम दुकानदार का विरोध करने वाले बजरंग दल से जुड़े थे। तब दीपक ने बड़ी बहादुरी दिखाई और अकेले हिंदू संगठनों से भिड़ गए। नाम पूछने पर उन्होंने खुद का परिचय मोहम्मद दीपक कहा था। उनकी ये बातें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे।

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पांच महीने से जिम का किराया नहीं दे पाए

अब दीपक का कहना है कि आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है। चार महीने से जिम का किराया नहीं दे पाए हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें जिम का सामान बेचकर शहर छोड़ना पड़ सकता है। दीपक ने हाल ही में दावा किया कि मकान मालिक ने 15 दिन का वक्त दिया है। दीपक ने पीटीआई से बातचीत में यह भी कहा था कि अगर उनकी आर्थिक हालात में सुधार नहीं हुआ तो उनके पास जिम का सामान बेचकर शहर छोड़ने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं होगा।

मां की चाय की दुकान से घर खर्च चल रहा

एक यूट्यूब चैनल से इंटरव्यू में दीपक कुमार ने दावा किया कि उनकी हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मां की चाय की दुकान से घर खर्चा चल रहा है। दीपक की मां कोटद्वार में चाय की दुकान चलाती हैं। दीपक का कहना है कि उन पर ढाई लाख से ज्यादा कर्जा है। यह भी बताया कि जिम का हर महीने 40 हजार किराया है। उनके बैंक की इएमआई 17 हजार है। वे इस वक्त खराब आर्थिक हालात से गुजर रहे हैं।

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संजय सिंह सपोर्ट में आए

संजय सिंह ने दीपक को सपोर्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, “मानवता के लिए एक बुजुर्ग मुस्लिम की मदद करने पर किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। दीपक का जिम बंद होने की कगार पर है। मैंने अपनी सैलरी से 50 हजार रुपये की मदद की है। आप लोग भी मदद करें।”

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दीपक का आरोप

दीपक कुमार 42 साल के हैं। वह कोटद्वार में ‘हलक’ नाम का जिम चलाते हैं। लोग उन्हें ‘मोहम्मद’ दीपक के नाम से भी जानते हैं। दीपक ने आरोप लगाया है कि भाजपा और बजरंग दल से जुड़े कुछ स्थानीय कार्यकर्ता उनके कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिम आने वाले सदस्यों के घर जाकर उन्हें जिम छोड़ने के लिए कह रहे हैं। दीपक ने कहा कि इससे उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

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