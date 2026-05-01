बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचे आदिवासी को AAP सांसद ने भेजी आर्थिक मदद, बोले- ओडिशा का कर्ज है मुझ पर
यह घटना क्योंझर जिले के पटना ब्लॉक में स्थित ओडिशा ग्रामीण बैंक की मालीपोसी शाखा में सामने आई थी। जीतू मुंडा की बड़ी बहन कालरा मुंडा (56) की मृत्यु 26 जनवरी 2026 को हुई थी और उसके बैंक खाते में 20 हजार रुपए जमा थे। जिन्हें निकालने वह बैंक पहुंचा था।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ओडिशा के उस आदिवासी शख्स की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं, जो कि अपनी मृत बहन के खाते में जमा 19 हजार रुपए की राशि निकालने के लिए उसका कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया था। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दरअसल उस शख्स ने ऐसा इसलिए किया था, क्योंकि बैंक वालों ने उससे कहा था कि या तो तुम अपनी बहन को लेकर आओ या उसके मरने का प्रमाण पत्र लेकर आओ। जिसके बाद उस शख्स ने वह कदम उठाया था। शख्स की पहचान डियानाली गांव के आदिवासी जीतू मुंडा (50) के रूप में हुई थी। अब AAP सांसद संजय सिंह ने जीतू मुंडा को अपने वेतन से 50 हजार रुपए की मदद भेजी है।
इस बारे में जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'ओडिशा के क्योंझर जिले में रहने वाले जीतू मुंडा जी का हृदय विदारक वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। दुख हुआ कि विकास के बड़े-बड़े दावे करने वाली डबल इंजन सरकार के राज में एक आदिवासी भाई को 20 हजार रुपए के लिए अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक जाना पड़ा। अपनी सैलरी से 50 हजार रुपए सहयोग भेजा है।'
संजय बोले- ओडिशा का ऋण है मुझ पर
आगे उन्होंने बताया कि 'प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत मोहापात्रा और AAP की टीम ने जाकर जीतू मुंडा जी से बात कराई। गांव में पानी की भी समस्या है, उसका भी समाधान करेंगे। ओडिशा के इसी क्योंझर जिले के OSME कॉलेज से मैंने पढ़ाई की थी। ओडिशा का मुझ पर कर्ज है और मैं हमेशा वहां के लोगों के साथ खड़ा हूं।'
बैंक में जमा 20 हजार रुपए निकालने पहुंचा था शख्स
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना क्योंझर जिले के पटना ब्लॉक में स्थित ओडिशा ग्रामीण बैंक की मालीपोसी शाखा में सामने आई थी। जीतू मुंडा की बड़ी बहन कालरा मुंडा (56) की मृत्यु 26 जनवरी 2026 को हुई थी और उसके बैंक खाते में 20 हजार रुपए जमा थे। इस बात की जानकारी जब जीतू मुंडा को लगी तो वह इन्हीं रुपयों को निकालने के लिए बैंक पहुंचा था।
निरक्षर जीतू मुंडा ने पत्रकारों को बताया था कि, 'मैं कई बार बैंक गया और वहां के लोगों ने मुझे खाताधारक को लाने के लिए कहा ताकि उसके नाम पर जमा धन निकाला जा सके। हालांकि मैंने उन्हें बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उसे बैंक लाने पर अड़े रहे। इसलिए हताशा में आकर मैंने उसकी कब्र से उसकी मृत्यु के प्रमाण के रूप में उसका कंकाल निकाल लिया।'
अनपढ़ जीतू समझ नहीं सका था बैंक वालों की बात
सूचना मिलने पर बैंक पहुंचे पटना थाने के प्रभारी निरीक्षक (IIC) किरण प्रसाद साहू ने बताया था कि, 'जीतू एक अनपढ़ आदिवासी है। उसे नहीं पता कि कानूनी वारिस या 'नामित' क्या होता है। बैंक अधिकारी उसे मृतक के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया समझाने में विफल रहे थे।' बाद में पुलिस की मौजूदगी में कंकाल को दोबारा कब्रिस्तान में दफना दिया गया था।
बैंक ने सफाई में कही थी यह बात
वहीं इस मामले को लेकर बैंक ने सफाई में बताया था कि बैंक अधिकारियों ने पैसा निकालने के लिए मृतक के मौजूद रहने की मांग नहीं की थी, शाखा प्रबंधक ने स्पष्ट कहा था कि मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाणपत्र समेत कोई वैध दस्तावेज जमा करने पर ही दावे का निपटारा किया जा सकता है। हालांकि अब मुंडा को अपनी दिवंगत बहन के बैंक खाते से पैसे मिल चुके हैं।
जीतू की मदद के लिए देशभर से बढ़े हाथ
उधर इस घटना के सामने आने के बाद ओडिशा सरकार के अलावा कई अन्य लोगों ने भी आगे आकर जीतू मुंडा की मदद की। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा सरकार ने मुंडा को 30,000 रुपए की सहायता प्रदान की है। वहीं राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी ओडिशा के इस 'कंकाल प्रकरण' को सभ्य समाज के माथे पर कलंक करार देते हुए उसे अपने एक माह का वेतन देने की घोषणा की।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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