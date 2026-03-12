BJP विधायक उमंग बजाज ने गुंडों से AAP नेताओं को पिटवाया, गालियां दीं: संजय सिंह
AAP ने भाजपा पर दिल्ली की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक उमंग बजाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजिंदर नगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया।
आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि राजधानी अब अपराध का केंद्र बन चुकी है जहां महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा खतरे में है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के विधायक उमंग बजाज ने कथित तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर राजिंदर नगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया। शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से FIR दर्ज नहीं किए जाने पर पार्टी ने नाराजगी जताई है। उनका दावा है कि भाजपा सत्ता के दम पर गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही है और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है।
भाजपा के पास चार इंजन के गुंडे
संजय सिंह ने कहा कि भाजपा जब से दिल्ली में आई है। उसके पास पहले तीन इंजन के गुंडे थे अब उसके पास चार इंजन के गुंडे हो गए हैं। भाजपा की 4 इंजन सरकार की चौतरफा गुंडागर्दी देखी जा रही है। दिल्ली में कोर्ट के रूम में हत्या से लेकर हर तरह की वारदातें हो रही हैं। दिल्ली में गैंगवार हो रही है। दिल्ली में बच्चियों और महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली में सरेआम हत्या हो रही है।
लड़ाई झगड़े का लगाया आरोप
संजय सिंह ने कहा कि आलम यह है कि अब भाजपा ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है। ताजा घटना आम आदमी पार्टी की पार्षद ज्योति गौतम जी के इलाके की है। पार्षद ज्योति के इलाके में सड़क का काम हो रहा था। हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं जो राजेंद्र नगर की आम आदमी पार्टी की ग्रिवांस कमेटी के अध्यक्ष हैं।
इलाके में काम देखने गए AAP नेताओं पर हमले का आरोप
संजय सिंह ने आगे बताया कि पार्षद ज्योति गौतम के साथ आम आदमी पार्टी के ये लोग इलाके में हो रहे काम को देखने गए। वहां के स्थानीय विधायक उमंग बजाज ने अपने गुंडे बुलवा कर इन नेताओं को पिटवाया और पार्षद ज्योति गौतम के साथ अभद्रता कराई। संजय जी के साथ हुई मारपार्टी की मेडिकल जांच भी हो चुकी है। इन्होंने थाने में मारपीट की सूचना दी।
पुलिस को दी गई शिकायत
संजय सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि इस हमले को लेकर केस दर्ज किया जाए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन चार इंजन की सरकार की चौतरफा गुंडागर्दी है। पार्षद ज्योति गौतम और पीड़ित संजय जी दोनों दलित समाज से आते हैं। इनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में यह हो रहा है। पीड़ितों की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है।
FIR तक दर्ज नहीं की
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में एक पार्षद के साथ मारपीट और झगड़ा होता है। आम आदमी पार्टी के एक नेता पर जानलेवा हमला होता है और उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है।
गुंडागर्दी से नहीं चलेगी दिल्ली
संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली को गुंडागर्दी के बल पर नहीं चलाया जा सकता है। मैं आप लोगों के माध्यम से गृह मंत्री से और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से गुजारिश करना चाहता हूं कि मारपीट के इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें और गुंडागर्दी करने वाले विधायक को समझा दें कि गुंडागर्दी से दिल्ली नहीं चलेगी।
