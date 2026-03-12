Hindustan Hindi News
BJP विधायक उमंग बजाज ने गुंडों से AAP नेताओं को पिटवाया, गालियां दीं: संजय सिंह

Mar 12, 2026 04:39 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
AAP ने भाजपा पर दिल्ली की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक उमंग बजाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजिंदर नगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया।

BJP विधायक उमंग बजाज ने गुंडों से AAP नेताओं को पिटवाया, गालियां दीं: संजय सिंह

आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि राजधानी अब अपराध का केंद्र बन चुकी है जहां महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा खतरे में है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के विधायक उमंग बजाज ने कथित तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर राजिंदर नगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया। शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से FIR दर्ज नहीं किए जाने पर पार्टी ने नाराजगी जताई है। उनका दावा है कि भाजपा सत्ता के दम पर गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही है और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है।

भाजपा के पास चार इंजन के गुंडे

संजय सिंह ने कहा कि भाजपा जब से दिल्ली में आई है। उसके पास पहले तीन इंजन के गुंडे थे अब उसके पास चार इंजन के गुंडे हो गए हैं। भाजपा की 4 इंजन सरकार की चौतरफा गुंडागर्दी देखी जा रही है। दिल्ली में कोर्ट के रूम में हत्या से लेकर हर तरह की वारदातें हो रही हैं। दिल्ली में गैंगवार हो रही है। दिल्ली में बच्चियों और महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली में सरेआम हत्या हो रही है।

लड़ाई झगड़े का लगाया आरोप

संजय सिंह ने कहा कि आलम यह है कि अब भाजपा ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है। ताजा घटना आम आदमी पार्टी की पार्षद ज्योति गौतम जी के इलाके की है। पार्षद ज्योति के इलाके में सड़क का काम हो रहा था। हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं जो राजेंद्र नगर की आम आदमी पार्टी की ग्रिवांस कमेटी के अध्यक्ष हैं।

इलाके में काम देखने गए AAP नेताओं पर हमले का आरोप

संजय सिंह ने आगे बताया कि पार्षद ज्योति गौतम के साथ आम आदमी पार्टी के ये लोग इलाके में हो रहे काम को देखने गए। वहां के स्थानीय विधायक उमंग बजाज ने अपने गुंडे बुलवा कर इन नेताओं को पिटवाया और पार्षद ज्योति गौतम के साथ अभद्रता कराई। संजय जी के साथ हुई मारपार्टी की मेडिकल जांच भी हो चुकी है। इन्होंने थाने में मारपीट की सूचना दी।

पुलिस को दी गई शिकायत

संजय सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि इस हमले को लेकर केस दर्ज किया जाए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन चार इंजन की सरकार की चौतरफा गुंडागर्दी है। पार्षद ज्योति गौतम और पीड़ित संजय जी दोनों दलित समाज से आते हैं। इनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में यह हो रहा है। पीड़ितों की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है।

FIR तक दर्ज नहीं की

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में एक पार्षद के साथ मारपीट और झगड़ा होता है। आम आदमी पार्टी के एक नेता पर जानलेवा हमला होता है और उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है।

गुंडागर्दी से नहीं चलेगी दिल्ली

संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली को गुंडागर्दी के बल पर नहीं चलाया जा सकता है। मैं आप लोगों के माध्यम से गृह मंत्री से और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से गुजारिश करना चाहता हूं कि मारपीट के इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें और गुंडागर्दी करने वाले विधायक को समझा दें कि गुंडागर्दी से दिल्ली नहीं चलेगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
