BJP का ISI से चोली दामन का साथ? मिशन पंजाब को आप सांसद संजय सिंह ने बताया- ब्लास्ट कराना
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज 7 मई को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- अमृतसर और जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो भाजपा की चुनावी राजनीति की शुरूआत है।
"भाजपा का पंजाब मिशन क्या है- 'ब्लास्ट कराना।' भाजपाईयों का इतिहास ISI के साथ है। भाजपा का ISI के साथ चोली दामन का साथ है।" आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज 7 मई को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- "अमृतसर और जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो भाजपा की चुनावी राजनीति की शुरूआत है। ये उनके मिशन पंजाब का एक उदाहरण है।" जानिए संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा...
भाजपा का मिशन पंजाब क्या है- 'ब्लास्ट कराना'
पंजाब में 2 जगहों पर हुए धमाकों के बाद भाजपा बौखलाकर बयानबाजी कर रही है। 2017 के चुनाव के पहले जब वहां अकाली दल और भाजपा की सरकार थी, तो ऐसे ही मॉल का ब्लास्ट कराया गया था। उसका कोई अता-पता नहीं चला था। अब जब ये ब्लास्ट हुआ है, तो बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद भाजपा कह रही है कि हमारा मिशन पंजाब है। संजय सिंह हमलावर होते हुए बोले- भाजपा का मिशन पंजाब क्या है- 'ब्लास्ट कराना' वहां के अमन चैन को बिगाड़ना। नफरत फैलाना। झगड़े कराना।
भाजपाईयों तुम्हारा इतिहास है ISI के साथ।
कल से कह रहे हैं कि हमको आईएसआई के साथ कैसे जोड़ दिया? अरे भाजपाईयों तुम्हारा इतिहास है आईएसआई के साथ। पुलवामा का ब्लास्ट हुआ। हमारे जवान मारे गए, 350 किलो RDX हिंदुस्तान की सीमा में कैसे आई, आज तक पता नहीं चला। पहलगाम के अंदर हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, लेकिन आज तक इन सवालों के जवाब नहीं मिले कि किसके आदेश के तहत वहां से सुरक्षा हटाई गई?
भाजपा का ISI के साथ चोली दामन का साथ
संजय सिंह ने हमला करते हुए आगे कहा- पंजाब के अंदर पठानकोट की घटना हुई। हमारे जवान शहीद हुए। पठानकोट की घटना की जांच के लिए, उस संगठन को बुलाया जिसका इनके साथ चोली दामन का साथ था- ISI आई थी। किसके राज में आई थी- मोदी जी के राज में आई थी। मोदी जी ने ISI को हिंदुस्तान बुलाया और कहा कि इसकी जांच तुम करो।
पंजाब के ब्लास्ट भाजपा की चुनावी राजनीति की शुरूआत
संजय सिंह ने आगे कहा- वही ISI जो हिंदुस्तान में अलग-अलग जगहों पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, उससे भाजपा का गहरा रिश्ता है। उसके माध्यम से पूरे देश का अमन चैन छीनने का काम भाजपा करती है। इसलिए अमृतसर और जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो भाजपा की चुनावी राजनीति की शुरूआत है। ये उनके मिशन पंजाब का एक उदाहरण है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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