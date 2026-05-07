Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

BJP का ISI से चोली दामन का साथ? मिशन पंजाब को आप सांसद संजय सिंह ने बताया- ब्लास्ट कराना

May 07, 2026 03:12 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज 7 मई को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- अमृतसर और जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो भाजपा की चुनावी राजनीति की शुरूआत है।

BJP का ISI से चोली दामन का साथ? मिशन पंजाब को आप सांसद संजय सिंह ने बताया- ब्लास्ट कराना

"भाजपा का पंजाब मिशन क्या है- 'ब्लास्ट कराना।' भाजपाईयों का इतिहास ISI के साथ है। भाजपा का ISI के साथ चोली दामन का साथ है।" आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज 7 मई को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- "अमृतसर और जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो भाजपा की चुनावी राजनीति की शुरूआत है। ये उनके मिशन पंजाब का एक उदाहरण है।" जानिए संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा...

भाजपा का मिशन पंजाब क्या है- 'ब्लास्ट कराना'

पंजाब में 2 जगहों पर हुए धमाकों के बाद भाजपा बौखलाकर बयानबाजी कर रही है। 2017 के चुनाव के पहले जब वहां अकाली दल और भाजपा की सरकार थी, तो ऐसे ही मॉल का ब्लास्ट कराया गया था। उसका कोई अता-पता नहीं चला था। अब जब ये ब्लास्ट हुआ है, तो बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद भाजपा कह रही है कि हमारा मिशन पंजाब है। संजय सिंह हमलावर होते हुए बोले- भाजपा का मिशन पंजाब क्या है- 'ब्लास्ट कराना' वहां के अमन चैन को बिगाड़ना। नफरत फैलाना। झगड़े कराना।

ये भी पढ़ें:राघव चड्ढा की नाराजगी और भाजपा में जाने के सवाल पर संजय सिंह ने क्या जवाब दिया?

भाजपाईयों तुम्हारा इतिहास है ISI के साथ।

कल से कह रहे हैं कि हमको आईएसआई के साथ कैसे जोड़ दिया? अरे भाजपाईयों तुम्हारा इतिहास है आईएसआई के साथ। पुलवामा का ब्लास्ट हुआ। हमारे जवान मारे गए, 350 किलो RDX हिंदुस्तान की सीमा में कैसे आई, आज तक पता नहीं चला। पहलगाम के अंदर हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, लेकिन आज तक इन सवालों के जवाब नहीं मिले कि किसके आदेश के तहत वहां से सुरक्षा हटाई गई?

ये भी पढ़ें:केजरीवाल के 7 सासंद छोड़ गए आप, कांग्रेस को कई फायदे होते दिख रहे, जानें क्या?

भाजपा का ISI के साथ चोली दामन का साथ

संजय सिंह ने हमला करते हुए आगे कहा- पंजाब के अंदर पठानकोट की घटना हुई। हमारे जवान शहीद हुए। पठानकोट की घटना की जांच के लिए, उस संगठन को बुलाया जिसका इनके साथ चोली दामन का साथ था- ISI आई थी। किसके राज में आई थी- मोदी जी के राज में आई थी। मोदी जी ने ISI को हिंदुस्तान बुलाया और कहा कि इसकी जांच तुम करो।

पंजाब के ब्लास्ट भाजपा की चुनावी राजनीति की शुरूआत

संजय सिंह ने आगे कहा- वही ISI जो हिंदुस्तान में अलग-अलग जगहों पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, उससे भाजपा का गहरा रिश्ता है। उसके माध्यम से पूरे देश का अमन चैन छीनने का काम भाजपा करती है। इसलिए अमृतसर और जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो भाजपा की चुनावी राजनीति की शुरूआत है। ये उनके मिशन पंजाब का एक उदाहरण है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi AAP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।