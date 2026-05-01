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मैं क्यों झूठ बोलूं…; राघव चड्ढा की तरह BJP में जाने के सवाल पर क्या बोले संजय सिंह

May 01, 2026 12:31 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस सवाल का जवाब दिया है कि क्या वह भी राघव चड्ढा और अन्य की तरह कभी भाजपा में जा सकते हैं? संजय सिंह ने कहा कि इसकी गारंटी मोदी भी दे सकते हैं कि वह कभी भाजपा में शामिल नहीं होंगे।

मैं क्यों झूठ बोलूं…; राघव चड्ढा की तरह BJP में जाने के सवाल पर क्या बोले संजय सिंह

आम आदमी पार्टी (आप) के संसदीय दल में टूट के बाद राज्यसभा में इसके 10 में से महज 3 सांसद ही बच गए हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक जैसे बड़े चेहरों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में चले जाने के बीच 'आप' के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने दो टूक कहा है कि वह मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाएंगे। संजय सिंह ने यह भी साफ किया कि भाजपा ने कभी उन्हें अपने दल में शामिल होने का ऑफर नहीं दिया है। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया भी दावा कर चुके हैं कि उन्हें भाजपा में शामिल हो जाने का ऑफर दिया गया था।

एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में संजय सिंह ने पार्टी में पिछले दिनों राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों की टूट को लेकर विस्तार से जवाब दिया। इस दौरान उनसे यह भी सवाल किया गया कि क्या भाजपा ने कभी उन्हें भी अपने पाले में लाने की कोशिश की है? इसके जवाब में संजय सिंह ने कहा, ‘हमारे ऊपर कभी ट्राई नहीं किया। कैसे करते? मुझे जेल भेजा था। जब मैं तारीख पर आया तो उनको उम्मीद थी कि आज तारीख पर आया है, पुलिस का घेरा है, धक्का-मुक्की है चल रही है...मैं आया तो मैंने कहा कि मोदी की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं जब भी तारीख पर आता था मोदी, शाह, अडानी पर बोलकर जाता था। उन्होंने देख लिया कि इनको जेल में रखो या सूली पर चढ़ा दो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर कभी प्रयास भी नहीं करते। मैं क्यों झूठी बात करूं।’

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मरते दम तक नहीं जाऊंगा भाजपा में: संजय सिंह

इसी तरह के एक अन्य सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि वह मरते दम तक भाजपा में नहीं जाएंगे। आरएसएस की विचारधारा की आलोचना करते हुए सांसद ने कहा, 'एक मोदी की गारंटी कहते हैं ना। मोदी की एक गारंटी और है कि संजय सिंह कभी भाजपा में शामिल नहीं हो सकते हैं। उनसे पूछिएगा कि एक आदमी हिन्दुस्तान में कौन है जो कभी भाजपा में शामिल नहीं होगा तो वह संजय सिंह का ही नाम लेंगे। हो सकता है कि कई नाम लें लेकिन मेरा नाम उसमें जरूर शामिल रहेगा। मेरी गारंटी मोदी भी ले सकते हैं कि मैं मरते दम तक भाजपा में नहीं जाऊंगा।'

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भाजपा देश का भला नहीं कर सकती है: संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा कि जब मोदी पद पर नहीं रहेंगे तब भी वह भाजपा में नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि इस विचारधारा से देश का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा,'उनकी विचारधारा क्या है? देश को बांटने वाली और हिंदू मुस्लिम करने वाली। उससे देश का भला होगा नहीं। मैं मानता हूं कि भाजपा देश के लिए अच्छी नहीं है। जो पार्टी अपने देश में रहने वाले दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ नफरत फैलाए ऐसी पार्टी से आप उम्मीद करते हैं कि देश का भला करेंगे?

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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