मैं क्यों झूठ बोलूं…; राघव चड्ढा की तरह BJP में जाने के सवाल पर क्या बोले संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस सवाल का जवाब दिया है कि क्या वह भी राघव चड्ढा और अन्य की तरह कभी भाजपा में जा सकते हैं? संजय सिंह ने कहा कि इसकी गारंटी मोदी भी दे सकते हैं कि वह कभी भाजपा में शामिल नहीं होंगे।
आम आदमी पार्टी (आप) के संसदीय दल में टूट के बाद राज्यसभा में इसके 10 में से महज 3 सांसद ही बच गए हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक जैसे बड़े चेहरों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में चले जाने के बीच 'आप' के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने दो टूक कहा है कि वह मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाएंगे। संजय सिंह ने यह भी साफ किया कि भाजपा ने कभी उन्हें अपने दल में शामिल होने का ऑफर नहीं दिया है। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया भी दावा कर चुके हैं कि उन्हें भाजपा में शामिल हो जाने का ऑफर दिया गया था।
एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में संजय सिंह ने पार्टी में पिछले दिनों राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों की टूट को लेकर विस्तार से जवाब दिया। इस दौरान उनसे यह भी सवाल किया गया कि क्या भाजपा ने कभी उन्हें भी अपने पाले में लाने की कोशिश की है? इसके जवाब में संजय सिंह ने कहा, ‘हमारे ऊपर कभी ट्राई नहीं किया। कैसे करते? मुझे जेल भेजा था। जब मैं तारीख पर आया तो उनको उम्मीद थी कि आज तारीख पर आया है, पुलिस का घेरा है, धक्का-मुक्की है चल रही है...मैं आया तो मैंने कहा कि मोदी की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं जब भी तारीख पर आता था मोदी, शाह, अडानी पर बोलकर जाता था। उन्होंने देख लिया कि इनको जेल में रखो या सूली पर चढ़ा दो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर कभी प्रयास भी नहीं करते। मैं क्यों झूठी बात करूं।’
मरते दम तक नहीं जाऊंगा भाजपा में: संजय सिंह
इसी तरह के एक अन्य सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि वह मरते दम तक भाजपा में नहीं जाएंगे। आरएसएस की विचारधारा की आलोचना करते हुए सांसद ने कहा, 'एक मोदी की गारंटी कहते हैं ना। मोदी की एक गारंटी और है कि संजय सिंह कभी भाजपा में शामिल नहीं हो सकते हैं। उनसे पूछिएगा कि एक आदमी हिन्दुस्तान में कौन है जो कभी भाजपा में शामिल नहीं होगा तो वह संजय सिंह का ही नाम लेंगे। हो सकता है कि कई नाम लें लेकिन मेरा नाम उसमें जरूर शामिल रहेगा। मेरी गारंटी मोदी भी ले सकते हैं कि मैं मरते दम तक भाजपा में नहीं जाऊंगा।'
भाजपा देश का भला नहीं कर सकती है: संजय सिंह
संजय सिंह ने कहा कि जब मोदी पद पर नहीं रहेंगे तब भी वह भाजपा में नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि इस विचारधारा से देश का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा,'उनकी विचारधारा क्या है? देश को बांटने वाली और हिंदू मुस्लिम करने वाली। उससे देश का भला होगा नहीं। मैं मानता हूं कि भाजपा देश के लिए अच्छी नहीं है। जो पार्टी अपने देश में रहने वाले दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ नफरत फैलाए ऐसी पार्टी से आप उम्मीद करते हैं कि देश का भला करेंगे?
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
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