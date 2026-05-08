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महुआ मोइत्रा के साथ जो फ्लाइट में हुआ उसे देख भाजपा पर भड़क उठे संजय सिंह

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह महुआ के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर भाजपा पर भड़क उठे। महुआ के सामने विमान में चोर-चोर और जय श्री राम के नारे लगाए गए।

महुआ मोइत्रा के साथ जो फ्लाइट में हुआ उसे देख भाजपा पर भड़क उठे संजय सिंह

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के साथ विमान में हुई बदसलूकी की विपक्ष के कई नेताओं ने आलोचना की है। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह महुआ के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर भाजपा पर भड़क उठे। उन्होंने भाजपाइयों का काम बताते हुए कहा कि इतनी गुंडागर्दी नहीं दिखानी चाहिए। महुआ के सामने विमान में टीएमसी चोर-चोर और जय श्री राम के नारे लगाए गए थे।

संजय सिंह ने महुआ मोइत्रा की ओर से अपलोड किए गए वीडियो को साझा करते हुए भाजपा पर आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा, 'ये क्या गुंडागर्दी चल रही है देश में? लोकसभा की महिला सांसद महुआ मोइत्रा के साथ प्लेन में अभद्रता ये साबित करता है की BJP का अहंकार चरम पर है। इतनी गुंडागर्दी न दिखाओ भाजपाइयों, अहंकार तो रावण का नही चला तो तुम क्या चीज हो? बेईमानी से चुनाव जीत कर इतना न उछलो BJP वालों।'

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पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आने के दौरान इंडिगो की उड़ान में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। तृणमूल सांसद ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पोस्ट में कहा कि यह घटना इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 719 में हुई।

महुआ ने क्या कहा?

मोइत्रा ने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'मैं आज आधिकारिक काम से रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आई थी। मैं उड़ान संख्या 6ई-719 में सीट नंबर 1एफ पर बैठी थी। चार-पांच लोग विमान में सवार हुए और मुझे घूरते हुए पिछले हिस्से में चले गए।' उन्होंने आरोप लगाया कि विमान के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद और विमान के दरवाजे खुलने से पहले, उन लोगों ने उसे परेशान किया और इस घटना का वीडियो बनाया। मोइत्रा ने कहा, 'यह कोई 'नागरिकों का गुस्सा' नहीं है। यह उत्पीड़न है और विमान में मेरी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। किसी भी हालत में ये बदमाश विमान के अंदर इस तरह का उत्पीड़न करके बच नहीं सकते।'

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वीडियो वायरल होने के बाद प्रतिक्रिया

मोइत्रा ने कहा कि उन्होंने घटना को नजरअंदाज करते हुए बैठक में भाग लिया था, लेकिन वायरल हुए वीडियो को देखने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ' मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और हवाई अड्डे से अपनी बैठक के लिए चली गई। फिर लोगों ने मुझे वह वीडियो भेजा जिसे संघी 'वायरल' कर रहे थे। तभी मैंने इसका विरोध किया।' मोइत्रा ने कहा कि वह विमानन कंपनी को औपचारिक शिकायत भेजेंगी। विपक्षी दलों के कई नेताओं ने मोइत्रा की पोस्ट को साझा करते हुए घटना की आलोचना की है।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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