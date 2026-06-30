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'केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री होते, ऐसे मिलता सस्ता तेल...;' सांसद संजय सिंह ने कौन सा फॉर्मूला समझाया?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे युद्ध के चलते ईधन के दाम बढ़े हुए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है- अगर केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री होते, तो ऐसे देते सस्ता तेल। जानिए उन्होंने क्या फॉर्मूला समझाया।

'केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री होते, ऐसे मिलता सस्ता तेल...;' सांसद संजय सिंह ने कौन सा फॉर्मूला समझाया?

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने दुनियाभर की सरकारों की चिंता में डाल रखा है। भारत में भी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर बहस जारी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि अगर अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होते, तो ऐसे देते सस्ता तेल... आखिर संजय सिंह ने ऐसा कौन सा गणित समझाया जिससे भारत को सस्ता ईधन प्राप्त होता, जानिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

केजरीवाल अगर भारत के प्रधानमंत्री होते तो…

दरअसल, संजय सिंह एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। बातचीत अपने अंतिम दौर में थी और संजय सिंह पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री द्वारा तेल खीरदने के मुद्दे पर बात रखते हुए कहा- “केजरीवाल अगर भारत के प्रधानमंत्री होते, तो कभी ये नहीं कहते कि ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे। रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे। हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। जब आप वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं, तो भारत के लिए महंगा तेल मंगा रहे हैं। इसके आप जिम्मेदार हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।”

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भारत में तेल की महंगाई इस वजह से है कि पीएम…

संजय सिंह ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला करते हुए कहा- "ये बात देश को समझनी पड़ेगी कि भारत में तेल की मंहगाई इस वजह से है कि भारत के प्रधानमंत्री सस्ता तेल खरीदने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। उसी ईरान से चीन तेल खरीदता है, अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन भारत क्यों नहीं ले रहा है? आपको पीएम मोदी कह रहे हैं कि डॉलर में तेल खरीदना होता है, लेकिन ईरान तो रुपये में तेल दे रहा था। सात दिन का उधार दे रहा था।"

ट्रंप टैरिफ की धमकी देते, तो आप क्या करते?

जब सांसद से कहा गया कि आप बहुत आराम वाला उत्तर दे रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री होते, तो डोनॉल्ड ट्रंप आपको फोन करके टैरिफ की धमकी भी दे रहे होते। इस पर संजय सिंह बोले- “दे रहा होता, तो दे रहा होता। आप अपने देश का हित देखेंगे या दूसरे देश का देखेंगे। जब आप सशक्त राष्ट्र के तौर पर खड़े होना शुरू करते हैं, तो दुनिया आपको तमाम तरह से धमाकाना शुरू करती है, आपको धमकना है या नहीं, ये आप तय करेंगे। 140 करोड़ का भारत में बाजार है, अमेरिका को अपना सामान भारत में बेचना है या नहीं।”

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लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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