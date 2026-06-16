मुसलमानों को टारगेट करता है भाजपा सरकारों का बुलडोजर? AAP के संजय सिंह का जवाब अलग है
आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि जिन लोगों के बुलडोजर से घर तोड़े गए हैं उनमें 10 फीसदी ही मुस्लिम हैं। सांसद ने कहा कि 90 फीसदी घर तो हिंदुओं के ही तोड़े गए।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में विपक्षी पार्टियां अक्सर यह आरोप लगाती हैं कि भगवा दल की सरकारें मुसलमानों को निशाना बनाते हुए बुलडोजर ऐक्शन लेती हैं। अपराधियों के अवैध निर्माणों पर होने वाले बुलडोजर ऐक्शन को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है। हालांकि, भाजपा के कट्टर विरोधी और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह का जवाब इस मामले में अलग है। संजय सिंह का मानना है कि भाजपा सरकारों से पीड़ित 90 फीसदी लोग हिंदू हैं और 10 ही फीसदी मुसलमान।
संजय सिंह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मुसलमानों से कहीं अधिक हिंदुओं के घर तोड़ रही है। राज्यसभा सांसद ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग उड़ा देंगे, एनकाउंटर करा देंगे जैसी बात कहते हैं। इसके आगे उन्होंने बुलडोजर ऐक्शन का जिक्र करते हुए कहा, 'इसमें कुछ लोगों को मजा भी आता है, जो मजा लेते रहते हैं उन्हीं को फिर सजा मिल जाती है। चार मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलता है, अरे लड्डू बांटों रहीम को निपटा दिया,मकसूद को निपटा दिया, इरफान को निपटा दिया। लड्डू बंटता रहता है पता चला कि बुलडोजर पहुंच गया रमेश के यहां, पहुंच गया श्याम के यहां।'
जिनके घर तोड़ गए उनमें 10 फीसदी ही मुसलमान: संजय सिंह
आप के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा, 'मेरी बात पर मत यकीन करिए, काशी जाइए मैं इस देश के हिंदुओं से कहता हूं कि बुलडोजर के प्रकोप का दर्शन करना है तो काशी जाइए। वहां एक टूर बनाइए बुलडोजर प्रकोप टूर। हजारों हिंदुओं के घर तोड़े गए, सैकड़ों पुरातन मंदिर तोड़े गए। आप अयोध्या जाइए, वहां बुलडोजर प्रकोप टूर करिए। वहां हजारों हिंदुओं के घर तोड़े गए।' यह पूछे जाने पर कि वहां तो विकास कार्यों के लिए घर तोड़े गए तो संजय सिंह ने कहा, 'तो फिर यह क्यों कहते हो कि मुसलमानों को ठीक कर दूंगा बुलडोजर से, लेकिन ठीक तो तुम कर रहे हो हिंदुओं को। मुसलमानों के नाम पर मजा ले लेते हो... रजा चार मुसलमानों को उड़ा दिया। ये जो मौज वाला खेल चलता है इससे सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यदि पूरे देश का आंकड़ा पेश किया जाए कि कितने हिंदुओं के घर उजाड़े गए कितने मुसलमानों के उजाड़े गए, 10 फीसदी मुसलमान मिलेगा, 90 फीसदी हिंदू मिलेगा।'
दिल्ली में 12 लाख मकान टूटेंगे: संजय सिंह
सांसद ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा, 'दिल्ली में मद्रासी कैंप में सारे हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए। शालीमार बाग में पूर्वांचल के भाइयों को जमींदोज कर दिया इन्हीं भाजपाइयों। अब अडाणी और पूंजीपतियों को देंगे जमीन। अब ओजोन के नाम पर शुरू किया है इन्होंने। कम से कम 12 लाख मकान टूटने जा रहे हैं। पूरा साफ करने जा रहे हैं यमुना के किनारे, करावल नगर से बदरपुर तक। ये स्कूल तोड़ेंगे, अस्पताल तोड़ेंगे। ये वो पार्टी है जो मेडिकल कॉलेज बंद कराकर नाच रहे थे। इनसे आपको लगता है कि देश का भविष्य बनाएंगे, नीट पेपर लीक पर बोलेंगे।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप