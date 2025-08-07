राहुल गांधी के दावों पर AAP ने उठा दी दिल्ली में दोबारा चुनाव की मांग

संजय सिंह ने देश में चुनावी घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो बातें रखीं हैं उसके बाद कुछ बचा नहीं है। उन्होंने दिल्ली में अपनी हार के पीछे धांधली का आरोप लगाते हुए राजधानी में दोबारा चुनाव की मांग की।

कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की ओर से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावे किए गए हैं। गुरुवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके कथित सबूत पेश किए। इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव को रद्द करके दोबारा मतदान कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने पहले भी कई तथ्य रखे थे, लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें बताईं हैं उनसे साफ है कि वोटों की डकैती हो गई।

संजय सिंह ने देश में चुनावी घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो बातें रखीं हैं उसके बाद कुछ बचा नहीं है। उन्होंने दिल्ली में अपनी हार के पीछे धांधली का आरोप लगाते हुए राजधानी में दोबारा चुनाव की मांग की। उन्होंने कहा, ‘अब तो लग रहा है कि हमारे वोट पर तो डकैती करके इन लोगों ने चुनाव जीत लिया। दिल्ली का चुनाव अवैध घोषित करना चाहिए। दिल्ली का चुनाव फिर से कराया जाना चाहिए। दिल्ली में भाजपा फ्रॉड करके जीती। दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से निरस्त होना चाहिए और फिर से कराया जाना चाहिए।’

उन्होंन कहा कि केजरीवाल जो 10 साल से जनता के लिए काम कर रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं। जनता का वोट तो चोरी हो चुकी है। उस पर तो डकैती पड़ गई। हम उसमें लूट लिए गए, हम हार गए चुनाव। यह बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। 'आप' नेता ने राहुल गांधी की ओर से किए गए दावे का हवाला देते हुए कहा कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का आदमी महाराष्ट्र, बेंगलुरु, लखनऊ और वाराणसी में भी वोट कर रहा है। प्रधानमंत्री भी फ्रॉड करके जीत रहे हैं वह भी मुश्किल से। फ्रॉड ना किया होता तो शायद हार जाते। राज्य दर राज्य आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में खेल किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में तो हम लोगों ने पकड़ा। मंत्रियों के घर पर 35, वोट, 22 वोट, 26 वोट, भाजपा के पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के वोट को टारगेट करके कटवाए।

राहुल गांधी के खुलासे के बाद कुछ नहीं बचा, जनविद्रोह होगा: संजय सिंह संजय सिंह ने कहा कि अब इस देश में चुनाव और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था बची नहीं है। उन्होंने जनविद्रोह की आशंका भी जताई और कहा, 'मुझे लगता है इस देश में बहुत बड़ा जनविद्रोह होने वाला है चुनाव आयोग के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आज जो राहुल गांधी ने खुलासा किया उसके बाद कुछ बचता ही नहीं।