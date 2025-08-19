क्योंकि आप पर PM मोदी का हाथ है…; AAP नेता संजय सिंह का चुनाव आयोग पर बड़ा वार

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह सचमुच निष्पक्ष है, तो उसे विभिन्न राज्यों में मतदान में अनियमितताओं की शिकायतों की जांच करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पहले ही अनियमितताओं की शिकायत की थी, जहां नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 42,000 वोट काटे गए, जबकि भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के पते पर दर्जनों वोट बनाए गए। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

संजय सिंह ने कहा कि आयोग का यह दावा कि किसी राजनीतिक दल ने शिकायत नहीं की, सरासर झूठ है और जब तक वह जांच नहीं करता, उस पर हमेशा वोट चोरी को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहेगा। संजय सिंह ने कहा, चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि उसने बिहार में 22 लाख वोट इसलिए काटे हैं क्योंकि वे पिछले 20 सालों में मरे हुए लोगों के नाम थे। यानी पिछले 20 सालों से बिहार की मतदाता सूची में कई मृतकों के नाम थे। जिन जिन राज्यों में वोट चोरी की शिकायतें आ रही हैं, चुनाव आयोग को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि क्योंकि आप के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ है तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं तो ये ठीक नहीं है।

संजय सिंह ने कहा, रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बात सुनकर लगा कि उनका नाम असल में 'अज्ञानेश कुमार' (एक अनपढ़ व्यक्ति) होना चाहिए। उन्होंने कितनी अज्ञानता से बात की। ज्ञानेश कुमार या तो मूर्ख हैं, मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हैं, या फिर हमें मूर्ख समझते हैं। उन्होंने जिस तरह के निराधार और अतार्किक बयान दिए, उससे हम स्तब्ध रह गए। उनसे पूछे गए एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला।