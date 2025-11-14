अज्ञानेश कुमार को बधाई; बिहार में NDA की जीत देख AAP तिलमिलाई

संक्षेप: बिहार में एनडीए की बंपर जीत देखकर आम आदमी पार्टी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘अज्ञानेश कुमार’ कहा।

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बंपर जीत हासिल की है। करीब 3 बजे तक की काउटिंग के बाद भाजपा और जेडीयू की अगुआई वाला गठबंधन 200 से अधिक सीटों पर बढ़त हासिल कर चुका था तो महागठबंधन 40 से कम सीटों पर सिमटती दिख रही है।

एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार की तस्वीर साफ होते देख आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 80 लाख वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा और उन्हें अज्ञानेश कुमार कहकर बधाई दी।

संजय सिंह ने बिहार चुनाव पर अपने एक पुराने वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने तीन महीने पहले ही कहा था कि चुनाव हाईजैक हो चुका है। आप सांसद ने लिखा, 'मैंने तीन महीने पहले ही कह दिया था कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। 80 लाख वोटों की चोरी के लिए 'अज्ञानेश कुमार को बधाई।'