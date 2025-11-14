Hindustan Hindi News
अज्ञानेश कुमार को बधाई; बिहार में NDA की जीत देख AAP तिलमिलाई

संक्षेप: बिहार में एनडीए की बंपर जीत देखकर आम आदमी पार्टी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘अज्ञानेश कुमार’ कहा।

Fri, 14 Nov 2025 03:17 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बंपर जीत हासिल की है। करीब 3 बजे तक की काउटिंग के बाद भाजपा और जेडीयू की अगुआई वाला गठबंधन 200 से अधिक सीटों पर बढ़त हासिल कर चुका था तो महागठबंधन 40 से कम सीटों पर सिमटती दिख रही है।

एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार की तस्वीर साफ होते देख आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 80 लाख वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा और उन्हें अज्ञानेश कुमार कहकर बधाई दी।

संजय सिंह ने बिहार चुनाव पर अपने एक पुराने वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने तीन महीने पहले ही कहा था कि चुनाव हाईजैक हो चुका है। आप सांसद ने लिखा, 'मैंने तीन महीने पहले ही कह दिया था कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। 80 लाख वोटों की चोरी के लिए 'अज्ञानेश कुमार को बधाई।'

संजय सिंह को वीडियो में एसआईआर पर सवाल उठाते हुए देखा जा सकते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। उन्होंने कहा था, ‘एसआईआर क्या है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। यह मंशा पहले ही चुनाव आयोग ने जाहिर कर दी है। क्या है एसआईआर, क्या आपको किसी कानून के तहत इसका अधिकार है। चुनाव आयोग के किस कानून में लिखा है कि आप एसआईआर करा सकते हैं पूरे राज्य का।’ उन्होंने कहा था कि चुनाव हाईजैक हो चुका है और निष्पक्ष नहीं होगा।

