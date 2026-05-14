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जस्टिस स्वर्ण कांता के खिलाफ बोल केजरीवाल समेत 5 नेता फंसे, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह समेत अन्य 'आप' नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने अदालत को डराने और न्यायपालिका की छवि बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया।

जस्टिस स्वर्ण कांता के खिलाफ बोल केजरीवाल समेत 5 नेता फंसे, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। अदालत के अनुसार, इन्होंने अदालती आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बजाय सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो और लेटर के जरिए न्यायपालिका के खिलाफ दुष्प्रचार किया। जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह निजी हमला नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था को डराने की कोशिश थी जिसे नहीं रोकने पर अराजकता फैल सकती है। कोर्ट ने कहा कि किसी जज की आलोचना अपराध नहीं है लेकिन दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाना और जजों को धमकाना गंभीर अवमानना है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि संजय सिंह ने केजरीवाल का वीडियो री-शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब कोई जज आरएसएस के कार्यक्रम में जाता है तो उससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह बयान यह दिखाने की कोशिश है कि यह अदालत किसी एक विचारधारा की तरफ राजनीतिक रूप से झुकी हुई है। यह साफ तौर पर कोर्ट की अवमानना ​​है। यह आपराधिक अवमानना ​​के समान है।

अदालत ने सौरभ भारद्वाज की कारगुजारियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक प्रेस कांफ्रेंस में सौरभ ने कहा था कि BJP का हाई कोर्ट के जज से क्या रिश्ता है? उन्होंने सरेआम इस कोर्ट की ईमानदारी और निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया था। इसे एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मामला पहली बार कोर्ट के सामने लिस्ट होने के एक दिन बाद हुई थी। खासकर तब जब कोर्ट के सामने कोई भी पक्ष मौजूद नहीं था।

अदालत ने आगे कहा कि सार्वजनिक रूप से यह पूछना कि हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज का किसी पार्टी से क्या रिश्ता है? यह न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष आलोचना नहीं है। यह अवमानना ​​है। यह अदालत आपको अवमानना ​​का दोषी करार देती है।

अदालत ने आगे कहा कि विनय मिश्रा ने भी इसी तरह की पोस्ट की थी। उन्होंने वही वीडियो पोस्ट किया था। इससे अधिक अवमानना ​​वाली बात और क्या हो सकती है? यह आदेश BJP मुख्यालय में नहीं कोर्ट में दिया जा रहा है। विनय मिश्रा मैं आपके खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू कर रही हूं। यही मेरा जवाब है।

जस्टिस शर्मा की अदालत ने कहा कि यह कार्रवाई किसी गुस्से की वजह से नहीं की जा रही है। एक जज के तौर पर वह सभी का सम्मान करती हैं लेकिन कुछ लोगों ने न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल उठाए और जज के परिवार को बदनाम किया। कोर्ट ऐसी कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो न्याय देने के सिस्टम को कमजोर करती हों। यह सब आपराधिक अवमानना है क्योंकि इसका मकसद कोर्ट को डराना और बदनाम करना था।

जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक लोग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे वह आदेश देती रहेंगी। मेरे लिए चुप रहना आसान था लेकिन संस्था को बचाने के लिए बोलना जरूरी था। सही आलोचना और न्यायपालिका पर हमले के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। कोर्ट को पता चला कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक सोची-समझी योजना के तहत अभियान चलाया गया था। इसमें अधूरे वीडियो और चिट्ठियों का सहारा लिया गया जो हद पार करने जैसा था।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि यह केवल एक निजी हमला नहीं वरन पूरे सिस्टम पर चोट थी। जज किसी राजनीतिक विचार से काम नहीं करते हैं। जान-बूझकर सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश की गई है। कोई भी झूठ बार-बार बोलने से सच नहीं हो जाता है। कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। जब मैंने एक पॉलिटिकल हस्ती के खिलाफ फैसला दिया तो उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय दूसरा रास्ता चुना और एक लेटर लिखा... उन्होंने न सिर्फ इसे सोशल मीडिया पर डाला वरन एक वीडियो भी बनाया जो फेब्रिकेटेड था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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