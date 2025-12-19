Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newssanjay singh and bjp fight on ram in haram comment
राम और हराम पर क्यों भिड़े भाजपा-AAP के नेता, समझिए पूरा संग्राम

राम और हराम पर क्यों भिड़े भाजपा-AAP के नेता, समझिए पूरा संग्राम

संक्षेप:

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की एक टिप्पणी को लेकर अब भाजपा भड़क गई है और इसे हिंदुओं का अपमान बताया है। वहीं, संजय सिंह का कहना है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की बात को दोहराया है।

Dec 19, 2025 05:59 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक पास किए जाने से पहले संसद के दोनों सदनों में जोरदार चर्चा हुई और पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी। इस बीच कई सदस्यों के भाषणों पर हंगामा भी हुआ। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की एक टिप्पणी को लेकर अब भाजपा भड़क गई है और इसे हिंदुओं का अपमान बताया है। वहीं, संजय सिंह का कहना है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की बात को दोहराया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने संजय सिंह के भाषण का 12 सेकेंड का एक हिस्सा एक्स पर शेयर करते हुए आप नेता के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी निशान पर लिया। उन्होंने कहा, 'हराम में राम हैं- आप सांसद संजय सिंह। दुखद है कि हिंदू भावनाओं से नफरत और अपमान अब सामान्य हो चुका है। इससे भी बदतर बात यह है कि INDI गठबंधन के नेता इस सड़ांध की अगुवाई खुद आगे से कर रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से पोषित और प्रोत्साहित किया गया एक पूरा ‘हिंदू विरोधी इकोसिस्टम।'

भंडारी ने जो ट्वीट के साथ जो वीडियो शेयर किया है उसमें आप नेता कहते सुनाई दे रहे हैं 'राम के नाम में चरित्र होना चाहिए वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है... वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है।' यह वीडियो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, 'कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को भगवान राम, उनके अस्तित्व और राम मंदिर के प्रति कभी कोई श्रद्धा नहीं रही है। उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। इसलिए, लोग उन्हें उनकी जगह दिखा रहे हैं।'

प्रह्लाद जोशी पर पलटवार करते हुए संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने अटल जी की बात को दोहराई। उन्होंने कहा, 'एक केंद्रीय मंत्री इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? जो बात अटल जी ने कही वो मैंने सदन में बताई अगर आपको आपत्ति है तो अटल जी के बयान के लिए माफी मांगो। नीचे प्रमाण है देखिए प्रहलाद जी।' उन्होंने सबूत के तौर पर एक न्यूज वेबसाइट की कटिंग लगाई जिसमें कहा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी से रामविलास पासवान ने सदन में कहा था, 'मेरे तो नाम में ही राम है, बीजेपी के पास कहां हैं राम? इस पर वाजपेयी ने कहा था- पासवान जी, हराम में भी राम होता है।'

संजय सिंह ने राज्यसभा में क्या कहा?

आप सांसद ने कहा, 'अटल बिहारी वाजपेयी से उनके एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ने कहा था कि मेरे नाम में भी राम है तो आप मेरी पूजा क्यों नहीं करते हैं तो अटल जी ने जवाब दिया राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं,'राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं, राम वह हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 साल वनवास में रहे, राम वह हैं जिसने लंका का नाश किया, राम चरित्र का नाम हैं, राम आदर्श का नाम हैं, राम के नाम में चरित्र होना चाहिए वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। राम का नाम लगाने भर से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था।'

ये भी पढ़ें:निशिकांत दुबे ने 7 मौके गिनाए, बोले- क्या तब कांग्रेस ने गांधी को नहीं मारा?
ये भी पढ़ें:विकसित भारत- जी राम जी विधेयक को लोकसभा से मिली मंजूरी, विपक्ष ने फाड़कर फेंका
ये भी पढ़ें:बापू मेरे परिवार के नहीं थे, नाम बदलने की सनक गलत; राम जी योजना पर प्रियंका फायर
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Sanjay Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।