Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राज्यसभा में बिना सहमति बदला AAP का दर्जा; संजय सिंह का दावा, महासचिव को लेटर

Apr 27, 2026 08:31 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

AAP के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा महासचिव को पत्र लिखकर पार्टी की आधिकारिक स्थिति में बिना सूचना किए गए बदलावों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस एकतरफा कार्रवाई की वजह की जानकारी मांगी है।

राज्यसभा में बिना सहमति बदला AAP का दर्जा; संजय सिंह का दावा, महासचिव को लेटर

AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी की आधिकारिक स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के किए गए बदलावों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने राज्यसभा के महासचिव को पत्र लिखकर इस एकतरफा कार्रवाई पर सफाई मांगी है। संजय सिंह ने सवाल किया कि यह बदलाव किस आधार पर, किस सक्षम अधिकारी के आदेश से और किस तारीख को किया गया। उन्होंने इस प्रक्रिया को नियमों का उल्लंघन बताते हुए जांच की मांग की है। संजय सिंह ने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के किए गए ऐसे बदलाव सांसदों के अधिकारों पर असर डालते हैं इसलिए सचिवालय को तुरंत लिखित जवाब देना चाहिए।

पार्टी की स्थिति में एकतरफा बदलाव के आरोप

AAP के राज्यसभा सांसद और संसदीय दल के नेता संजय सिंह ने राज्यसभा के रिकॉर्ड में आम आदमी पार्टी की आधिकारिक स्थिति में अनधिकृत और एकतरफा बदलाव के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यसभा के महासचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर तत्काल स्पष्टीकरण और तुरंत हस्तक्षेप किए जाने की जरूरत है।

कोई पूर्व सूचना दी गई

अपने पत्र में संजय सिंह ने लिखा है कि मेरे संज्ञान में यह बात लाई गई है कि राज्यसभा सचिवालय के आधिकारिक रिकॉर्ड, दस्तावेजों और प्रकाशनों में दर्ज आम आदमी पार्टी की दलीय स्थिति में एकतरफा बदलाव कर दिया गया है। इसके लिए आम आदमी पार्टी या सदन में फ्लोर लीडर को न तो कोई पूर्व सूचना दी गई और ना ही उनकी सहमति ली गई।

दागे ये सवाल

संजय सिंह ने स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की है। राज्यसभा सचिवालय के सामने कई तीखे सवाल रखे। उन्होंने पूछा कि राज्यसभा सचिवालय के रिकॉर्ड और प्रकाशनों में आम आदमी पार्टी की दलीय स्थिति में किस तारीख को और किस आधार पर बदलाव किया गया है? वह कौन प्राधिकारी है जिसने इस तरह के बदलाव को मंजूरी दी है? इसके लिए क्या विशिष्ट कारण दर्ज किए गए हैं?

क्या कोई लिखित आदेश मौजूद हैं?

संजय सिंह ने यह भी सवाल किया कि क्या इस तरह के बदलाव को अधिकृत करने वाला कोई लिखित आदेश, निर्देश, कार्यालय ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज मौजूद है? आम आदमी पार्टी को या मुझे (फ्लोर लीडर की हैसियत से) इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई?

ये भी पढ़ें:राघव नहीं, इस MP ने दिया केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका; भरोसा था नहीं छोड़ेंगे साथ

अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में मांगी जानकारी

संजय सिंह ने पार्टी के साथ किसी भी तरह के विचार-विमर्श के अभाव में ऐसे बदलावों को लागू करने से पहले अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी मांगी। उन्होंने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की वर्तमान आधिकारिक रूप से दर्ज स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की? इसमें पार्टी के नाम के तहत दिखाए गए सदस्यों की संख्या और फ्लोर लीडर का पदनाम शामिल है।

ये भी पढ़ें:राघव चड्ढा की परिणीति से शादी पर AAP का तंज, ट्रंप पर ईरान का तीखा पलटवार; टॉप-5

गंभीर होंगे परिणाम

इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करते हुए संजय सिंह ने चेतावनी दी कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना दलीय स्थिति में किया गया कोई भी मनमाना या अस्पष्ट बदलाव पार्टी और उसके सदस्यों के अधिकारों पर गंभीर परिणाम डालेगा। यह प्रक्रियात्मक अनियमितता के गंभीर सवाल खड़े करते हैं। संजय सिंह ने महासचिव से आग्रह किया कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और मामले की गहन जांच करें और उन सभी प्रासंगिक आदेशों, निर्देशों और संचार की प्रतियों के साथ जल्द से जल्द एक विस्तृत लिखित जवाब दें, जिनके आधार पर पार्टी की स्थिति में बदलाव किया गया है।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस ने राघव चड्ढा पर केजरीवाल को घेरा, पैसों के बदले बांटी राज्यसभा सीटें
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।