दिल्ली की सूखती संजय झील को मिलेगा नया जीवन, LG ने दिए सख्त निर्देश; जानिए पूरा प्लान
पूर्वी दिल्ली की पहचान मानी जाने वाली संजय झील को नया जीवन मिलने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने बुधवार को पूर्वी दिल्ली स्थित संजय लेक का दौरा किया। जानिए 165 एकड़ में फैले इस वन क्षेत्र के कब तक नए अवतार में सामने आने की संभावना है।
पूर्वी दिल्ली की पहचान मानी जाने वाली संजय झील को नया जीवन मिलने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने बुधवार को पूर्वी दिल्ली स्थित संजय लेक का दौरा किया। उन्होंने वहां चल रहे पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण से जुड़े कामों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को झील के संरक्षण और पुनर्स्थापन से जुड़े कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जानिए 165 एकड़ में फैले इस वन क्षेत्र के कब तक नए अवतार में सामने आने की संभावना है।
165 एकड़ वन क्षेत्र का 2 चरणों में होगा पुनर्जीवन
करीब 52 एकड़ में फैली इस मानव निर्मित झील और इसके आसपास मौजूद 165 एकड़ संरक्षित वन क्षेत्र के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने चरणबद्ध प्लान बनाया है। निरीक्षण के दौरान एलजी ने झील में जलापूर्ति बाधित होने पर चिंता जताई। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को डल्लूपुरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से उपचार किया गया पानी नियमित तौर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके लिए पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए पाइपलाइन की मरम्मत जल्द पूरी करने का निर्देश दिया।
एलजी ने झील में चल रहे डी-वीडिंग (खरपतवार हटाने), शैवाल सफाई और जियोटेक्सटाइल तकनीक से ढलानों को मजबूत करने जैसे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
मई 2027 तक पूरा हो जाएगा काम
अगस्त 2026 तक पूरे होने वाले पहले चरण में झील के आसपास जमा पानी को मुख्य जलाशय तक पहुंचाने, बायो-स्वेल्स लगाने, पैदल मार्गों की मरम्मत और झील के तल से घास हटाने का काम किया जाएगा। वहीं मई 2027 तक पूरे होने वाले दूसरे चरण में जल निकासी व्यवस्था को और मजबूत करने, व्यापक बायो-रिमेडिएशन, एरेटर और फाउंटेन लगाने जैसे कार्य किए जाएंगे, जिससे पानी की गुणवत्ता और घुलित ऑक्सीजन का स्तर बेहतर हो सके।
5000 पेड़ भी लगाने का दिया गया आदेश
पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने के लिए एलजी ने क्षेत्र में 5,000 देशी प्रजातियों के पेड़ लगाने के निर्देश भी दिए। वर्तमान में यहां यूकेलिप्टस, नीम, अर्जुन, पिलखन, अशोक, चांदनी, गुड़हल और कनेर समेत कई प्रजातियां मौजूद हैं।
संजय लेक को पुरानी पहचान दिलाना हमारी प्राथमिकता
एलजी ने कहा कि संजय लेक को उसकी पुरानी पहचान लौटाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय, CSR फंडिंग के उपयोग और स्थानीय आरडब्ल्यूए की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि यह झील आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और पर्यावरणीय रूप से समृद्ध सार्वजनिक स्थल बनेगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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