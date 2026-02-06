Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSanjay, a criminal with over 100 cases, arrested after early morning shootout in Delhi
दिल्ली में तड़के गोलीबारी, मुठभेड़ के बाद 100 से ज्यादा मामलों वाला अपराधी संजय गिरफ्तार

दिल्ली में तड़के गोलीबारी, मुठभेड़ के बाद 100 से ज्यादा मामलों वाला अपराधी संजय गिरफ्तार

संक्षेप:

एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया- आरोपियों की पहचान संजय उर्फ दरिंदा और जग्गल उर्फ सोनू के रूप में की गयी है। अधिकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान संजय के पैर में गोली लगी। उन्होंने बताया संजय और सोनू को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

Feb 06, 2026 07:44 pm ISTRatan Gupta भाषा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के आरके पुरम इलाके में शुक्रवार तड़के दिल्ली पुलिस ने एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद दो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया- आरोपियों की पहचान संजय उर्फ दरिंदा और जग्गल उर्फ सोनू के रूप में की गयी है। अधिकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान संजय के पैर में गोली लगी। उन्होंने बताया संजय और सोनू को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दो वांछित अपराधी देर रात आरके पुरम सेक्टर-3 में आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए आएंगे जिसके बाद जाल बिछाया गया। उन्होंने बताया, '' तड़के करीब सुबह 3.15 बजे, पुलिस दल ने वेंकटेश्वर मार्ग पर स्थित डीटीसी बस स्टैंड के पास संदिग्धों को घूमते हुए देखा। पुलिस ने जब उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।''

ये भी पढ़ें:‘गोदान’ फिल्म का विरोध कट्टरपंथी और आतंकी सोच का प्रदर्शन, लोनी विधायक नंद किशोर
ये भी पढ़ें:ये हादसा नहीं हत्या है, नोएडा की घटना से भी भाजपा ने कुछ नहीं सीखा- केजरीवाल

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक गोली पुलिस अधिकारी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी।अधिकारी के मुताबिक पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, और एक गोली संजय के पैर में गोली लगी और उसे काबू में कर लिया गया। उसके साथी सोनू को संक्षिप्त हाथापाई के बाद मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अपराधियों से दो पिस्तौल और कारतूस बरामद की है।

पुलिस ने बताया कि संजय का लंबा आपराधिक इतिहास है और दिल्ली के विभिन्न पुलिस थानों में उसके खिलाफ डकैती, चोरी, स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह हाल ही में सितंबर 2025 में जेल से रिहा हुआ था और फिर से आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं।

अधिकारी ने बताया, ''वह सरोजिनी नगर और आरके पुरम जैसे इलाकों में सरकारी फ्लैट को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है। संजय को एक शातिर और खतरनाक अपराधी माना जाता है। उसका साथी जग्गल उर्फ ​​सोनू भी एक आदतन अपराधी है और आरके पुरम और सरोजिनी नगर इलाकों में रात में चोरी, डकैती और शस्त्र संबंधी अपराधों के कई मामलों में संलिप्त रहा है।''

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।