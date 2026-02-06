दिल्ली में तड़के गोलीबारी, मुठभेड़ के बाद 100 से ज्यादा मामलों वाला अपराधी संजय गिरफ्तार
एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया- आरोपियों की पहचान संजय उर्फ दरिंदा और जग्गल उर्फ सोनू के रूप में की गयी है। अधिकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान संजय के पैर में गोली लगी। उन्होंने बताया संजय और सोनू को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के आरके पुरम इलाके में शुक्रवार तड़के दिल्ली पुलिस ने एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद दो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया- आरोपियों की पहचान संजय उर्फ दरिंदा और जग्गल उर्फ सोनू के रूप में की गयी है। अधिकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान संजय के पैर में गोली लगी। उन्होंने बताया संजय और सोनू को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दो वांछित अपराधी देर रात आरके पुरम सेक्टर-3 में आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए आएंगे जिसके बाद जाल बिछाया गया। उन्होंने बताया, '' तड़के करीब सुबह 3.15 बजे, पुलिस दल ने वेंकटेश्वर मार्ग पर स्थित डीटीसी बस स्टैंड के पास संदिग्धों को घूमते हुए देखा। पुलिस ने जब उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।''
पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक गोली पुलिस अधिकारी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी।अधिकारी के मुताबिक पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, और एक गोली संजय के पैर में गोली लगी और उसे काबू में कर लिया गया। उसके साथी सोनू को संक्षिप्त हाथापाई के बाद मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अपराधियों से दो पिस्तौल और कारतूस बरामद की है।
पुलिस ने बताया कि संजय का लंबा आपराधिक इतिहास है और दिल्ली के विभिन्न पुलिस थानों में उसके खिलाफ डकैती, चोरी, स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह हाल ही में सितंबर 2025 में जेल से रिहा हुआ था और फिर से आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं।
अधिकारी ने बताया, ''वह सरोजिनी नगर और आरके पुरम जैसे इलाकों में सरकारी फ्लैट को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है। संजय को एक शातिर और खतरनाक अपराधी माना जाता है। उसका साथी जग्गल उर्फ सोनू भी एक आदतन अपराधी है और आरके पुरम और सरोजिनी नगर इलाकों में रात में चोरी, डकैती और शस्त्र संबंधी अपराधों के कई मामलों में संलिप्त रहा है।''
