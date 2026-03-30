दिल्ली में नाले की सफाई के दौरान सफाईकर्मी की मौत, सेफ्टी किट ना देने का आरोप
दिल्ली के शाहदरा जिले के दिलशाद गार्डन स्थित डियर पार्क के पास एक नाले की सफाई करते समय एक सफाई कर्मचारी की नाले में गिरकर डूबने से मौत हो गई।
दिल्ली के शाहदरा जिले के दिलशाद गार्डन स्थित डियर पार्क के पास एक नाले की सफाई करते समय एक सफाई कर्मचारी की नाले में गिरकर डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बोट क्लब की टीम ने नाले के अंदर करीब एक घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद मृतक के शव को बरामद कर लिया है। मृतक की पहचान एमसीडी फ्लैट्स, सुंदर नगरी स्थित के-ब्लॉक निवासी 33 वर्षीय राहुल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। मृतक के परिजनों को सूचित किय गया है। मंगलवार को शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा।
सेफ्टी किट ना देने का आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई के दौरान कर्मचारियों को जरूरी सेफ्टी किट नहीं उपलब्ध कराई गई थी और न ही कोई सुरक्षा निगरानी रखी गई थी। इसके चलते नाले में गिरने के काफी देर बाद सफाईकर्मी के रेस्क्यू का काम शुरू किया जा सका। यदि जरूरी सुरक्षा किट व निगरानी होती तो शायद सफाई कर्मचारी की जान बचाई जा सकती थी। पुलिस ने मृतक के सहकर्मी के बयान पर सीमापुरी थाने में लापरवाही से हुए हादसे के चलते मौत की धाराओं के केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में नाला किस सिविक एजेंसी का है और इसमें लापरवाही किस स्तर पर हुई है, इसकी जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब दो बजे दो सफाई कर्मचारी राहुल और उसका सहकर्मी अराधक नगर निवासी 32 वर्षीय कैपिटल, दिलशाद गार्डन के क्यू पॉकेट स्थित नाले की सफाई का काम कर रहे थे। काम के दौरान राहुल नाले के भीतर उतरकर वहां से कचरा और कबाड़ निकाल रहा था। इसके बाद वह सारा कचरा बाहर खड़े अपने साथी कैपिटल को पकड़ा रहा था। इसी प्रक्रिया के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह अनियंत्रित होकर गहरे और गंदे नाले में जा गिरा। राहुल को नाले में डूबता देख दूसरे सफाईकर्मी ने घबराहट में मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। चीख-पुकार सुनकर पास ही एक रेहड़ी पर छोले-भठूरे खा रहा मन्नू नाम का शख्स तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ा। मन्नू ने बिना कोई देरी किए इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। चश्मदीद मन्नू का आरोप है कि सूचना मिलने पर पुलिस की टीम समय पर मौके पर पहुंच गई लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन बोट क्लब की टीम के आने के बाद शुरू किया गया। इसके अलावा यहां कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं उपलब्ध कराई गई थी।
एक घंटे से ज्यादा चला रेस्क्यू ऑपरेशन
बोट क्लब की टीम ने नाले में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन नाले की गंदगी और उसमें भरे दलदल के कारण बचाव कार्य में काफी परेशानी आई। करीब एक घंटे से ज्यादा की कड़ी मशक्कत के बाद उस सफाईकर्मी का शव नाले से बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने शव को तुरंत कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। फिलहाल मृतक सफाईकर्मी की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस उसकी पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है। सीमापुरी थाना पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
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अदिति शर्मा
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