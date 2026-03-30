Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में नाले की सफाई के दौरान सफाईकर्मी की मौत, सेफ्टी किट ना देने का आरोप

Mar 30, 2026 10:35 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली के शाहदरा जिले के दिलशाद गार्डन स्थित डियर पार्क के पास एक नाले की सफाई करते समय एक सफाई कर्मचारी की नाले में गिरकर डूबने से मौत हो गई।

दिल्ली में नाले की सफाई के दौरान सफाईकर्मी की मौत, सेफ्टी किट ना देने का आरोप

दिल्ली के शाहदरा जिले के दिलशाद गार्डन स्थित डियर पार्क के पास एक नाले की सफाई करते समय एक सफाई कर्मचारी की नाले में गिरकर डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बोट क्लब की टीम ने नाले के अंदर करीब एक घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद मृतक के शव को बरामद कर लिया है। मृतक की पहचान एमसीडी फ्लैट्स, सुंदर नगरी स्थित के-ब्लॉक निवासी 33 वर्षीय राहुल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। मृतक के परिजनों को सूचित किय गया है। मंगलवार को शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा।

सेफ्टी किट ना देने का आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई के दौरान कर्मचारियों को जरूरी सेफ्टी किट नहीं उपलब्ध कराई गई थी और न ही कोई सुरक्षा निगरानी रखी गई थी। इसके चलते नाले में गिरने के काफी देर बाद सफाईकर्मी के रेस्क्यू का काम शुरू किया जा सका। यदि जरूरी सुरक्षा किट व निगरानी होती तो शायद सफाई कर्मचारी की जान बचाई जा सकती थी। पुलिस ने मृतक के सहकर्मी के बयान पर सीमापुरी थाने में लापरवाही से हुए हादसे के चलते मौत की धाराओं के केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में नाला किस सिविक एजेंसी का है और इसमें लापरवाही किस स्तर पर हुई है, इसकी जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, पैरोल खत्म

पुलिस के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब दो बजे दो सफाई कर्मचारी राहुल और उसका सहकर्मी अराधक नगर निवासी 32 वर्षीय कैपिटल, दिलशाद गार्डन के क्यू पॉकेट स्थित नाले की सफाई का काम कर रहे थे। काम के दौरान राहुल नाले के भीतर उतरकर वहां से कचरा और कबाड़ निकाल रहा था। इसके बाद वह सारा कचरा बाहर खड़े अपने साथी कैपिटल को पकड़ा रहा था। इसी प्रक्रिया के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह अनियंत्रित होकर गहरे और गंदे नाले में जा गिरा। राहुल को नाले में डूबता देख दूसरे सफाईकर्मी ने घबराहट में मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। चीख-पुकार सुनकर पास ही एक रेहड़ी पर छोले-भठूरे खा रहा मन्नू नाम का शख्स तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ा। मन्नू ने बिना कोई देरी किए इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। चश्मदीद मन्नू का आरोप है कि सूचना मिलने पर पुलिस की टीम समय पर मौके पर पहुंच गई लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन बोट क्लब की टीम के आने के बाद शुरू किया गया। इसके अलावा यहां कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं उपलब्ध कराई गई थी।

ये भी पढ़ें:CM ने गौसेवा के लिए जारी किए 20.26 करोड़ रुपए, गौशालाओं को लीज विस्तार और बायोगै

एक घंटे से ज्यादा चला रेस्क्यू ऑपरेशन

बोट क्लब की टीम ने नाले में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन नाले की गंदगी और उसमें भरे दलदल के कारण बचाव कार्य में काफी परेशानी आई। करीब एक घंटे से ज्यादा की कड़ी मशक्कत के बाद उस सफाईकर्मी का शव नाले से बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने शव को तुरंत कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। फिलहाल मृतक सफाईकर्मी की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस उसकी पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है। सीमापुरी थाना पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:फीस पर आदेश की अनदेखी पड़ेगी भारी, दिल्ली सरकार ले सकती है यह ऐक्शन; HC की मुहर
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।