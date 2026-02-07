Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newssangam vihar shooting ravinder shot head delhi crime public caught shooter
दिल्ली में 'सिंघम' बनी पब्लिक! युवक के सिर में गोली मार भाग रहे शूटर को मौके पर ही दबोचा

दिल्ली में 'सिंघम' बनी पब्लिक! युवक के सिर में गोली मार भाग रहे शूटर को मौके पर ही दबोचा

संक्षेप:

दिल्ली के संगम विहार में काम पर जा रहे 27 वर्षीय रविंदर को दिनदहाड़े सिर में गोली मार दी गई। घायल की हालत गंभीर है, वहीं मौके पर मौजूद भीड़ ने बहादुरी दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

Feb 07, 2026 06:32 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली का संगम विहार इलाका शुक्रवार की सुबह गोलियों की आवाज से गूंज उठा। यहां दिनदहाड़े एक 27 साल के युवक के सिर में गोली मार दी गई। घटना सुबह करीब 9:15 बजे की है, जब वह अपने काम पर जा रहा था। हालांकि, इस वारदात के बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को भागने नहीं दिया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, घायल युवक की पहचान रविंदर (27) के रूप में हुई है, जो संगम विहार की गली नंबर 3 में रहता है। रविंदर शुक्रवार सुबह सब्जी बेचने के लिए घर से निकला था, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उसे रोका और बिना कोई बातचीत किए सीधे उसके सिर में गोली मार दी।

शादी के 2 महीने बाद ही मातम

रविंदर की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। रविंदर की बहन आरती ने बताया, "मेरा भाई सब्जी बेचने जा रहा था, दो बाइक सवारों ने अचानक उसे रोका और बिना किसी वजह के सिर में गोली मार दी। उसकी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था।"

ये भी पढ़ें:कैसे पुलिस और जलबोर्ड की लापरवाही ने ली कमल की जान? पूरी टाइमलाइन देखिए

पुरानी रंजिश या कुछ और?

पुलिस जांच में एक हैरान करने वाला एंगल सामने आया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान 26 साल के योगेंद्र के रूप में हुई है। खास बात यह है कि आरोपी और पीड़ित दोनों ही उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस का मानना है कि इस हमले के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें:गड्ढे के पास से कई बार गुजरा पर नजर नहीं पड़ी... कहकर रोने लगे कमल के पिता

पब्लिक ने सिखाया सबक

गोली मारने के बाद आरोपी योगेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने उसे घेर लिया और पकड़ लिया। पब्लिक की पिटाई के बाद उसे भी चोटें आईं, जिसके बाद उसे मजीदिया अस्पताल और फिर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम बुलाकर जांच शुरू कर दी है और मामला दर्ज कर लिया गया है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।