Sangam Vihar Illegal Colonies Encroach on Delhi Forest Land, Reveals DJB दिल्ली में जंगल की जमीन पर कब्जा करके बनी 22 कॉलोनियां, जल बोर्ड की रिपोर्ट में हुआ खुलासा
दिल्ली में जंगल की जमीन पर कब्जा करके बनी 22 कॉलोनियां, जल बोर्ड की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दिल्ली जल बोर्ड ने एनजीटी को बताया है कि संगम विहार में 44 में से 33 अवैध कॉलोनियां जंगल की जमीन पर बनी हैं, जिनका खुलासा सीवर लाइन बिछाने की कोशिशों के दौरान हुआ है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सThu, 28 Aug 2025 10:07 AM
दिल्ली के संगम विहार में सीवर लाइन बिछाने की कोशिशों ने एक बड़ा राज खोल दिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को बताया कि इस इलाके में 44 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 33 जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करके बनी हैं। यह खबर सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि ये कॉलोनियां न सिर्फ अवैध हैं, बल्कि दिल्ली के हरे-भरे रिज क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचा रही हैं।

जंगल की जमीन पर बसी कॉलोनियां

जल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में कुल 1,799 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 44 संगम विहार में हैं। इनमें से 33 कॉलोनियां दक्षिणी और दक्षिण-मध्य रिज के जंगल क्षेत्र में बनी हैं। खास बात ये है कि 22 कॉलोनियां पूरी तरह जंगल की जमीन पर हैं, जबकि 11 आंशिक रूप से इस क्षेत्र में फैली हैं। यानी, दिल्ली का हरा-भरा फेफड़ा खतरे में है।

सीवर लाइन के लिए जंगल की इजाजत जरूरी

जल बोर्ड ने बताया कि 33 में से 11 कॉलोनियों में, जो आंशिक रूप से जंगल की जमीन पर हैं, वहां सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन, ध्यान देने वाली बात ये है कि यह काम सिर्फ गैर-जंगल क्षेत्रों में ही हो रहा है। अब तक 8 कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है। जंगल की जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले रिज मैनेजमेंट बोर्ड, दिल्ली के वन और वन्यजीव विभाग और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) से इजाजत लेनी पड़ती है। जल बोर्ड ने कहा कि वह इन मंजूरी के लिए कोशिश कर रहा है और बिना अनुमति के जंगल क्षेत्र में कोई काम नहीं होगा।

दिल्ली के रिजर्व रिज हैं यहां की पहचान

दिल्ली में चार प्रमुख रिज क्षेत्र हैं, जिन्हें रिजर्व वन माना जाता है। इनकी कुल जमीन करीब 7,784 हेक्टेयर है। सबसे बड़ा दक्षिणी रिज 6,200 हेक्टेयर में फैला है, जबकि मध्य रिज 864 हेक्टेयर, दक्षिण-मध्य रिज (महरौली) 626 हेक्टेयर और उत्तरी रिज 87 हेक्टेयर में है। इसके अलावा, नानकपुरा दक्षिण-मध्य रिज 7 हेक्टेयर में फैला है। ये रिज क्षेत्र दिल्ली की हवा को साफ रखने और पर्यावरण को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

एनजीटी की सख्ती

पिछले साल मार्च में, एक खबर के आधार पर एनजीटी ने संगम विहार की बदहाल गलियों और कूड़े की समस्या को गंभीरता से लिया था। 8 अगस्त को एनजीटी ने जल बोर्ड से संगम विहार की अवैध कॉलोनियों में चल रहे सीवर कार्यों का ब्योरा मांगा, खासकर यह जानने के लिए कि कौन सी कॉलोनियां जंगल की जमीन पर हैं। जल बोर्ड ने पहले कहा था कि जंगल क्षेत्र में कोई सीवर लाइन नहीं बिछाई गई, लेकिन अब नई जानकारी सामने आई है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।