मैं कल से इसी इंतजार में हूं कि… पंजाब में दर्ज हुई दो FIR पर क्या बोले संदीप पाठक
पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस बीच रविवार को इस पूरे मामले पर संदीप पाठक का बयान सामने आया है।
आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा, कल से टीवी चैनलों पर खबरें आ रही हैं कि पंजाब में मेरे खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। मुझे अभी तक इन एफआईआर के बारे में कोई औपचारिक या अनौपचारिक जानकारी नहीं मिली है। कल से मैं एफआईआर की कॉपी मिलने का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं जवाब दे सकूं। मुझे अभी तक एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। संभव है कि अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके कोई एफआईआर दर्ज की गई है, तो मैं उसे देखने के बाद ही पूरी तरह से जवाब दे पाऊंगा।
उन्होंने आगे कहा कि जो भी मुझे जानता है, जिसने भी मेरे साथ काम किया है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सिद्धांतों और सच्चाई का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। जब तक मैंने आम आदमी पार्टी में काम किया, मैंने सिद्धांतों और सच्चाई के अनुसार काम किया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। मैं सिद्धांतों और सच्चाई के अनुसार काम करना जारी रखूंगा। राजनीति में सफलता या असफलता मेरे लिए मायने नहीं रखती। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि, भले ही मैं असफल हो जाऊं, मैं कभी भी अपने राजनीतिक धर्म का उल्लंघन न करूं। मैंने आम आदमी पार्टी किसी निजी कारण से नहीं छोड़ी। मैंने यह विचारधारा में लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों के कारण किया।
जानकारी के मुताबिक शनिवार को पंजाब पुलिस की एक टीम दिल्ली गई थी लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही पाठक एक एसयूवी में सवार होकर अपने घर से निकल चुके थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में पाठक अपने घर से निकलते हुए दिख रहे हैं और कुछ संवाददाता उनसे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया के बारे में संपर्क करने की कोशिश रहे हैं।
कभी अरविंद केजरीवाल के करीबी थे संदीप पाठक
दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के पूर्व प्रोफेसर पाठक को आम आदमी पार्टी (आप) की चुनाव और प्रचार रणनीति तैयार करने और पार्टी संगठन को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। कभी 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले पाठक ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
यह घटनाक्रम 30 अप्रैल को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ट्राइडेंट लिमिटेड के परिसर पर की गई छापेमारी के तुरंत बाद सामने आया है। राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गुप्ता इस कंपनी के मानद चेयरमैन हैं। गुप्ता उन सात सांसदों में से एक हैं जिन्होंने पिछले महीने 'आप' छोड़ दी थी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे। इससे पहले पंजाब पुलिस ने सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की सुरक्षा वापस ले ली थी।
आप को 24 अप्रैल को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके 10 राज्यसभा सदस्यों में से सात- राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल- ने पार्टी के सिद्धांतों, मूल्यों और मूल सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी छोड़ने वाले सात सांसदों में से छह पंजाब से निर्वाचित हुए हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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