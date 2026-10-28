सनातनी शराब योजना; AAP ने रेखा गुप्ता को क्या नाम सुझा दिए, कहा- मंत्री को हटाना होगा
सौरभ भारद्वाज ने सीएम गुप्ता से इस शराब योजना का भी कोई नाम रखने को कहा और योजना के लिए कई नाम भी सुझाए। उन्होंने मुख्यमंत्री घर बैठो शराब बुक करो योजना, राष्ट्रवादी शराब संघ योजना, सनातनी शराब योजना, शराब की बात, शराब फर्स्ट जैसे नाम सुझाए।'
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने शहर में रहने वाले शराब के शौकीनों को एक बड़ी सौगात देते हुए उन्हें करीबी वाइन शॉप पर ऑनलाइन तरीके से शराब बुकिंग की सुविधा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। सरकार के इस कदम को लेकर आम आदमी पार्टी बुरी तरह भड़क गई है और उसने सरकार से तुरंत इस योजना को वापस लेने के लिए कहा है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर पार्टी ने दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा इस योजना को लाने के लिए पार्टी ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का इस्तीफा भी मांगा है। पार्टी ने इस योजना के लिए राज्य सरकार पर तंज कसते हुए इस योजना को लेकर उसे 'सनातनी शराब योजना' जैसे तीन-चार नाम भी सुझाए हैं।
इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए AAP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा 'अगर रेखा गुप्ता इस योजना को वापस नहीं लेती हैं, तो मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को इस योजना के लिए बर्खास्त करना होगा।' आगे उन्होंने लिखा, 'हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सिरसा को बर्खास्त किया जाए। यहां तक कि उनके आका AS भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे।'
उधर समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज ने इस योजना को लाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी जोरदार हमला बोला और उनसे शराबियों के साथ इतनी ज्यादा हमदर्दी रखने की वजह पूछी। पीटीआई से बात करते हुए भारद्वाज ने कहा, 'शराबियों से क्या रिश्ता है रेखा गुप्ता का, शराबियों से इतना प्यार क्यों है रेखा गुप्ता की सरकार को, कि उनके लिए कह रहे हैं कि आप घर बैठे बुक करो शराब। क्यों भाई।'
इसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार पर केजरीवाल सरकार की बनाई योजनाओं का नाम बदलने का आरोप लगाया और कहा, 'अगर आपने ये 'घर बैठो, शराब बुक करो' योजना शुरू की है तो आप तो सब योजनाओं का नाम रखते हो, हमारे बनाए हुए डॉ बीआर अंबेडकर स्कूल का नाम आपने 'सीएमश्री' कर दिया, हमने इलेक्ट्रिक बसें मंगाई, आपने उनका नाम 'देवी' बस कर दिया।'
इसके बाद सौरभ ने सीएम रेखा गुप्ता से इस शराब योजना के लिए भी कोई नाम रखने को कहा और योजना के लिए कई नाम भी सुझाए। उन्होंने कहा,'मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को इस शराब योजना के लिए भी कोई नाम रखना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री घर बैठो शराब बुक करो योजना, राष्ट्रवादी शराब संघ योजना, सनातनी शराब योजना, शराब की बात, शराब फर्स्ट।'
उन्होंने कहा कि 'रेखा सरकार को अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना को इसी तरह का कोई नाम देना चाहिए और उस पोर्टल पर रेखा गुप्ताजी को अपनी फोटो भी लगानी चाहिए, जिसके जरिए लोग घर बैठे शराब बुक कर सकते हैं।' इसके बाद रेखा सरकार को सीधी चुनौती देते हुए सौरभ ने कहा, 'हम रेखा गुप्ता जी की सरकार को चुनौती दे रहे हैं, अगर इन्होंने इस योजना को बंद नहीं किया तो हम दिल्ली में इनकी सरकार को चलने नहीं देंगे।'
इससे पहले बुधवार को ही सौरभ भारद्वाज ने इस योजना के खिलाफ अपना एक वीडियो जारी किया था और कहा था, 'हम आपको चुनौती देते हैं रेखाजी, अगर आपने इस स्कीम को बंद नहीं किया, तो दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि आपकी पुलिस देखती रह जाएगी। अगर आपने इस स्कीम को वापस नहीं लिया, तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोग आपकी सरकार को चलने नहीं देंगे, चुनौती दे रहे हैं हम आपको। 24 घंटे का समय दे रहे हैं, आप इस स्कीम को वापस लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन होगा, आप और आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार याद रखेगी।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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