Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSanatani Cricket League match Noida Cricket Stadium baba bageshwar
'रन' भूमि में धर्म धुरंधर : नोएडा में सनातनी क्रिकेट लीग में आमने-सामने बाबा; यहां देखें LIVE

'रन' भूमि में धर्म धुरंधर : नोएडा में सनातनी क्रिकेट लीग में आमने-सामने बाबा; यहां देखें LIVE

संक्षेप: Sanatani Cricket League : नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में आज 'सनातनी क्रिकेट लीग' का आयोजन हो रहा है। इस क्रिकेट लीग में कुल चार टीमें- वृंदावन वॉरियर्स, बजरंग ब्लास्टर्स, राधे रॉयल्स और राघवा राइडर्स हिस्सा ले रही हैं। इस मैच को आप देवकीनंदन ठाकुर के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं।  

Sat, 18 Oct 2025 11:36 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में आज 'सनातनी क्रिकेट लीग' (Sanatani Cricket League) का आयोजन हो रहा है। इस क्रिकेट लीग में कुल चार टीमें- वृंदावन वॉरियर्स, बजरंग ब्लास्टर्स, राधे रॉयल्स और राघवा राइडर्स हिस्सा ले रही हैं। देश के चार प्रमुख धर्माचार्य देवकीनंदन ठाकुर, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, इंद्रेश उपाध्याय और चिन्मयानंद बापू इस अनोखे टूर्नामेंट में अपनी-अपनी टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। इस मैच को आप देवकीनंदन ठाकुर के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। सनातन न्यास फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस मैच का मकसद हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए धन जुटाना है।

यहां देखें LIVE मैच

ये चार टीमें ले रहीं हिस्सा

बजरंग ब्लास्टर्स BAJRANG BLASTERS :- धीरेंद्र शास्त्री (कप्तान), दीपेश सोनी, सत्यम शुक्ला,मनीष जाट,मनीष तिवारी, गजेंद्र सिंह, नितेंद्र, अनुराग, अभिनव, विपिन कुमार, आकाश सिंह

वृंदावन वॉरियर्स VRINDAVAN WARRIORS :- देवकीनंदन ठाकुर (कप्तान), विजय शर्मा, योगेश शर्मा, मनमोहन,जयंत,अभिषेक महाराज,शुभम मल्होत्रा, लवीश गोगिया, शौर्य मल्होत्रा,स्पर्श जोशी,अजय सिकरवार,अनमोल गोगिया

राधे रॉयल्स RADHEY ROYALS :- इंद्रेश उपाध्याय (कप्तान), नूतन, मुकेश, अनुज, धर्मेंद्र, आशीष, पंकज, ज्ञानवेंदर, भीम, कपिल, शिखर, योगेंद्र, राज, अंकुश

राघवा राइडर्स RAGHAVA RIDERS :- चिन्मयानंद बापू (कप्तान), अभय दास, कन्हैया मित्तल,राघव पांडे, सूरज रौतेला, मयंक, ज्योति आदित्य पांडे, लाला, अभिषेक, हिमांशु, कथित, अविनाश,गौरव, दिव्यांशु,रुबल धनकर, राजबीर सिसोदिया

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Uttar Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।