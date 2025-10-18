'रन' भूमि में धर्म धुरंधर : नोएडा में सनातनी क्रिकेट लीग में आमने-सामने बाबा; यहां देखें LIVE
संक्षेप: Sanatani Cricket League : नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में आज 'सनातनी क्रिकेट लीग' का आयोजन हो रहा है। इस क्रिकेट लीग में कुल चार टीमें- वृंदावन वॉरियर्स, बजरंग ब्लास्टर्स, राधे रॉयल्स और राघवा राइडर्स हिस्सा ले रही हैं। इस मैच को आप देवकीनंदन ठाकुर के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं।
नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में आज 'सनातनी क्रिकेट लीग' (Sanatani Cricket League) का आयोजन हो रहा है। इस क्रिकेट लीग में कुल चार टीमें- वृंदावन वॉरियर्स, बजरंग ब्लास्टर्स, राधे रॉयल्स और राघवा राइडर्स हिस्सा ले रही हैं। देश के चार प्रमुख धर्माचार्य देवकीनंदन ठाकुर, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, इंद्रेश उपाध्याय और चिन्मयानंद बापू इस अनोखे टूर्नामेंट में अपनी-अपनी टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। इस मैच को आप देवकीनंदन ठाकुर के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। सनातन न्यास फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस मैच का मकसद हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए धन जुटाना है।
यहां देखें LIVE मैच
ये चार टीमें ले रहीं हिस्सा
बजरंग ब्लास्टर्स BAJRANG BLASTERS :- धीरेंद्र शास्त्री (कप्तान), दीपेश सोनी, सत्यम शुक्ला,मनीष जाट,मनीष तिवारी, गजेंद्र सिंह, नितेंद्र, अनुराग, अभिनव, विपिन कुमार, आकाश सिंह
वृंदावन वॉरियर्स VRINDAVAN WARRIORS :- देवकीनंदन ठाकुर (कप्तान), विजय शर्मा, योगेश शर्मा, मनमोहन,जयंत,अभिषेक महाराज,शुभम मल्होत्रा, लवीश गोगिया, शौर्य मल्होत्रा,स्पर्श जोशी,अजय सिकरवार,अनमोल गोगिया
राधे रॉयल्स RADHEY ROYALS :- इंद्रेश उपाध्याय (कप्तान), नूतन, मुकेश, अनुज, धर्मेंद्र, आशीष, पंकज, ज्ञानवेंदर, भीम, कपिल, शिखर, योगेंद्र, राज, अंकुश
राघवा राइडर्स RAGHAVA RIDERS :- चिन्मयानंद बापू (कप्तान), अभय दास, कन्हैया मित्तल,राघव पांडे, सूरज रौतेला, मयंक, ज्योति आदित्य पांडे, लाला, अभिषेक, हिमांशु, कथित, अविनाश,गौरव, दिव्यांशु,रुबल धनकर, राजबीर सिसोदिया