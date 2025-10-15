बैट, बॉल और बाबा; सनातनी क्रिकेट लीग में 4 टीमों के बीच मुकाबला, कब-कहां मैच और कितने की टिकट
संक्षेप: Sanatani Cricket League : दिल्ली में 18 अक्टूबर को ‘सनातनी क्रिकेट लीग’ का आयोजन होने जा रहा है। देश के चार जाने-माने धर्माचार्यों की टीमें इस क्रिकेट लीग में हिस्सा लेंगी। मैच का आयोजन नई दिल्ली के पहाड़गंज स्थित करनैल सिंह स्टेडियम में होगा।
राजधानी दिल्ली में आगामी 18 अक्टूबर को 'सनातनी क्रिकेट लीग' (Sanatani Cricket League) का आयोजन होने जा रहा है। देश के चार जाने-माने धर्माचार्यों की टीमें इस क्रिकेट लीग में हिस्सा लेंगी। इनके कप्तानों के नाम तो तय हो गए हैं, लेकिन अभी खिलाड़ियों के नाम सामने नहीं आए हैं। मैच का आयोजन नई दिल्ली के पहाड़गंज स्थित करनैल सिंह स्टेडियम में होगा।
सनातन न्यास फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित होने वाली इस लीग का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए धन जुटाना है। इस राशि का उपयोग हाल ही में आई आपदाओं में अपना सब कुछ खो चुके परिवारों को राशन, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, बिस्तर और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने में किया जाएगा।
सनातन न्यास फाउंडेशन के अनुसार, चार आध्यात्मिक दिग्गज, प्रसिद्ध कथावचक और संत - देवकीनंदन ठाकुर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, इंद्रेश उपाध्याय और चिन्मयानंद बापू - इस टूर्नामेंट में अपनी-अपनी टीमों का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान सभी संत-महाराज अपने भगवा वस्त्रों की जगह सफेद क्रिकेट के वस्त्र धारण करेंगे, जो आस्था और खेल का एक जीवंत संगम होगा।
ये चार टीमें इसमें हिस्सा लेंगी
देवकीनंदन ठाकुर (कप्तान) - वृंदावन वॉरियर्स (VRINDAVAN WARRIORS)
धीरेंद्र शास्त्री (कप्तान) - बजरंग ब्लास्टर्स (BAJRANG BLASTERS)
इंद्रेश उपाध्याय (कप्तान) - राधे रॉयल्स (RADHEY ROYALS)
चिन्मयानंद बापू (कप्तान) - राघवा राइडर्स (RAGHAVA RIDERS)
कहां और कितने बजे शुरू होगा मैच
18 अक्टूबर को दिल्ली के पहाड़गंज के करनैल सिंह स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे शुरू होने वाले इन मैचों में सभी दर्शकों और श्रद्धालुओं की एंट्री फ्री होगी। हालांकि, लोग अपनी ओर से सहयोग राशि दान कर सकेंगे। इस क्रिकेट लीग में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है।
वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने बताया कि खेल से सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रचार के साथ ही इससे होने आमदनी से बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस क्रिकेट लीग में दर्शक पहली बार इन पूज्य संतों को क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। उन्होंने दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले सभी सनातनी श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में स्टेडियम पहुंचने की अपील की है।