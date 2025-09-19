ब्लैकमेल कर रही; रेप के आरोप पर क्या बोले ललित मोदी के भाई समीर के वकील?

ललित मोदी के भाई समीर मोदी को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। समीर को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। वहीं समीर मोदी के वकील का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही है।

आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के भाई समीर मोदी को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, समीर को लंदन से लौटने पर दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाने में समीर के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उसे हिरासत में लिया गया। साकेत कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं समीर मोदी के वकील का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही है और 50 करोड़ रुपए मांग रही है।

आरोप झूटे, 50 करोड़ मांग रही समीर मोदी के वकील ने कहा कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। महिला ने झूठे आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि समीर मोदी उनके साथ रिलेशनशिप में थे। आरोप झूठे हैं। समीर मोदी के वकील ने कहा कि यह शिकायत समीर मोदी से पैसे लेने के लिए लगाए गए हैं। महिला समीर को ब्लैकमेल कर रही है। महिला 50 करोड़ रुपए मांग रही है।

समीर मोदी ने महिला के खिलाफ दी थी शिकायत समीर मोदी के वकील ने यह भी दावा किया कि 8 और 13 अगस्त 2025 को समीर मोदी ने अलग अलग थानों में महिला के खिलाफ शिकायत भी दी है। समीर के खिलाफ 10 सितंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच जारी है।

विवादों में घिरे रहे हैं समीर पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, एक पुलिस सूत्र ने बताया कि समीर के खिलाफ 2019 में एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई थी। समीर मोदी लंबे समय से विभिन्न कानूनी और कारोबारी विवादों में घिरे रहे हैं। पिता केके मोदी की 11,000 करोड़ की संपत्ति लेकर विवाद रहा है। समीर मोदी, उनकी मां बीना मोदी और भाई-बहनों के बीच यह कानूनी लड़ाई वर्षों से चल रही है।