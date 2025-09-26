आर्यन खान की वेब सीरीज पर समीर वानखेड़े को झटका, दिल्ली HC ने पूछा- यहां क्यों आए हो?

पूर्व एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े ने अपनी छवि धूमिल करने के आरोप में शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का केस किया है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि यह मामला दिल्ली में कैसे मेंटेनेबल है।

दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को एक दिलचस्प मोड़ आया, जब पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर और आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की डिफेमेशन याचिका पर बहस छिड़ गई। ये केस बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ-साथ नेटफ्लिक्स के खिलाफ है। वानखेड़े का आरोप है कि ये वेब सीरीज उनकी इमेज को कथित तौर पर धूमिल कर रही है। कोर्ट ने सीधे सवाल दागा कि आखिर ये मुकदमा दिल्ली में क्यों चल सकता है?

कोर्ट का तीखा सवाल, दिल्ली में कैसे चलेगा ये केस? जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने वानखेड़े के वकील से सीधा पूछा कि ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में मेनटेनेबल कैसे है? मतलब, क्या वजह है कि ये केस यहां सुना जा सकता है? वानखेड़े के सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने तुरंत जवाब दिया कि ये सीरीज सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, ये दिल्ली समेत पूरे देश में स्ट्रीम हो रही है। इसलिए, अगर वानखेड़े की बदनामी हुई है, तो वो दिल्ली में भी महसूस की जा सकती है। लेकिन कोर्ट इतने से संतुष्ट नहीं हुआ और कहा कि प्लेंट (याचिका) में इसकी साफ-साफ जिक्र होनी चाहिए।

सेठी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो याचिका में जरूरी बदलाव करेंगे, ताकि दिल्ली कनेक्शन साफ हो जाए। जज ने इस पर सहमति जताई और अमेंडेड एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए समय दे दिया। अगली सुनवाई में अब ये नया वर्जन पेश होगा।

क्या है वानखेड़े की मांग? वानखेड़े की याचिका में रेड चिलीज, नेटफ्लिक्स और अन्यों के खिलाफ परमानेंट इंजंक्शन, डिक्लेरेशन और डैमेजेस की मांग है। वो कहते हैं कि ये सीरीज 'झूठी, द्वेषपूर्ण और बदनामी वाली' है, जो एंटी-ड्रग एजेंसियों को नेगेटिव लाइट में दिखाती है। इससे पब्लिक का कानून प्रवर्तन संस्थाओं पर भरोसा टूट रहा है। खास बात ये कि वानखेड़े 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांग रहे हैं, लेकिन ये पैसे वो खुद नहीं रखेंगे बल्कि टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट करना चाहते हैं, जहां कैंसर मरीजों का इलाज होता है।