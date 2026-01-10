Hindustan Hindi News
ऐसा ही शूद्रों के साथ भी किया था, जिससे हम पिछड़े रह गए; मेडिकल कॉलेज बंद होने पर भड़के कांग्रेस नेता

संक्षेप:

Jan 10, 2026 04:29 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जम्मू-कश्मीर के रियासी में बने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता नेशनल मेडिकल कमीशन (राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग) ने हाल ही में वापस ले ली थी। आयोग ने बताया कि कॉलेज मान्यता के लिए जरूरी न्यूनतम रेटिंग भी नहीं प्राप्त कर सका था, इसी वजह से कॉलेज की मान्यता वापस ले ली गई। हालांकि तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि इस कॉलेज की 50 MBBS सीटों में से 42 सीटों पर कश्मीर के रहने वाले मुस्लिम छात्र-छात्राओं का चयन हुआ था, इसी वजह से सरकार ने इस कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी। अब कॉलेज को बंद किए जाने से कांग्रेस के पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेता उदित राज भड़क गए हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम पढ़ें तो मुश्किल ना पढ़ें तो जाहिल। इसी सोच की वजह से हम गुलाम और गरीब रह गए। ऐसा ही कुछ शूद्रों के साथ भी किया गया था।

जम्मू स्थित श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने को लेकर उन्होंने कहा, '50 में से 42 मुस्लिम छात्रों का एडमिशन हुआ था और कॉलेज बंद करने का फैसला इसलिए ही लिया गया। जबकि इन छात्रों का एडमिशन नीट की मेरिट के आधार पर हुआ था।'

आगे उन्होंने कहा, 'मुस्लिम पढ़ें तो मुश्किल और न पढ़ें तो जाहिल कहे जाते हैं आख़िर करें क्या? इसी सोच के कारण हम ग़ुलाम और ग़रीब रहे। ऐसा ही शूद्रों के साथ भी किया जिसकी वजह से हम पिछड़े रह गए। अब मेडिकल कॉलेज बन्द हो गया। जबकि आगे चलकर इस कॉलेज की सीटें और सुविधाएं और ज्यादा बढ़तीं, जिससे आखिरकार जम्मू के हिंदुओं का ही भला होता।'

यही शूद्रों के साथ किया था; मेडिकल कॉलेज बंद होने पर क्यों भड़के कांग्रेस नेता

अंकिता भंडारी मामले पर यह बोले

उधर उत्तराखंड के बेहद चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, 'अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आखिरकार उत्तराखंड की धामी सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। यह काम पहले भी किया जा सकता था। ऐसे में इतने धरने-प्रदर्शन, आंदोलन नहीं होते और लोगों को भी इतनी परेशानी नहीं होती। चलिए देर आए दुरुस्त आए। अब देखते हैं कि सीबीआई क्या करती है, व्यापमं में भी सीबीआई ने जांच की थी, अंत में कुछ नहीं निकला। सीबीआई किसके अंडर में काम कर रही है, सभी जानते हैं, फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं।'

आगे उन्होंने कहा, 'लेकिन भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं और लड़कियों के प्रति ये ऐसा रवैया है कि पहले वे मानने को तैयार नहीं होते। ऐसा ही कुछ उन्नाव में कुलदीप सेंगर के मामले में हुआ, हाथरस में हुआ, कठुआ में हुआ। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अब देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस पार्टी ने इतना ज्यादा दबाव बनाया कि उस दबाव के सामने उत्तराखंड की भाजपा सरकार को झुकना पड़ा, वरना तो इसके बारे में तो लोग भूल ही गए थे।'

इस बारे में अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उदित राज ने लिखा, 'अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने के लिए बीजेपी की उत्तराखंड सरकार को झुकना पड़ा। पहले ही जांच का आदेश कर देती लेकिन बीजेपी की सोच में है कि महिलाओं पर अत्याचार को दबाने का प्रयास करती है और जब पानी सर से ऊपर जाने लगता है तो लीपापोती करने के लिए कुछ करती है । अभी भी सावधान रहने की जरूरत है वर्ना सीबीआई क्या करती है, सब जानते हैं।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
