Hindi Newsएनसीआर NewsSamaypur Sarmatla road will become smart sadak Faridabad many colonies and 28 villages to get benefit
फरीदाबाद में समयपुर-सरमथला रोड बनेगा स्मार्ट, कई कॉलोनियों व 28 गांवों को होगी सुविधा

संक्षेप:

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का समयपुर-सरमथला रोड स्मार्ट बनेगा। इस काम पर 5.70 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सड़क के बीच में डिवाइडर भी बनाया जाएगा। सड़क के बनने से न केवल कॉलोनियों बल्कि 28 गांवों लोगों को भी आवागमन में सुविधा होगी।

Jan 05, 2026 09:48 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का समयपुर-सरमथला रोड स्मार्ट बनेगा। इस काम पर 5.70 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सड़क के बीच में डिवाइडर भी बनाया जाएगा। फरीदाबाद नगर निगम ने इस सड़क को लोक निर्माण विभाग से टेकओवर कर लिया है। सड़क के बनने से न केवल कॉलोनियों बल्कि 28 गांवों लोगों को भी आवागमन में सुविधा होगी।

वार्ड-एक राजीव कॉलोनीलोनी से गुजर रही यह सड़क पिछले काफी सालों से खस्ताहाल स्थिति है। सड़क में सुबह के समय जाम लग जाता है। इसके साथ ही ओवरफ्लो की स्थिति भी बनी रहती है। सड़क पर दोनों तरफ से अतिक्रमण भी किया गया है।

बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा

सड़क बनाने से पहले निगम की ओर से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। इसके साथ ही बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा। इसके साथ ही पानी की लाइन को भी शिफ्ट करने का काम होगा।

सड़क पर 50 से अधिक स्कूल

यह सड़क बल्लभगढ़ से होते हुए राजीव कॉलोनी, सेक्टर-56 होकर समयपुर से सरमथला को जाती है। इस सड़क से हर दिन पांच हजार से अधिक वाहनों का आना-जाना होता है। वहीं सड़क पर 50 से अधिक स्कूल बने हुए हैं। इसके साथ ही सड़क किनारे जो सूखे पेड़ हैं, उनको हटाकर निगम की ओर से दोबारा पौधरोपण किया जाएगा। निगम की ओर से सड़क से बिजली के खंभे हटवाने और पेड़ों को लेकर वन विभाग से भी पत्र लिखकर एनओसी मांगी गई है। वार्ड-एक के पार्षद मुकेश डागर के अनुसार सड़क बनने का सबसे अधिक लाभ राजीव कॉलोनी के लोगों को होगा। उनको जलभराव से राहत मिल जाएगी।

नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सतपाल ने बताया कि बिजली विभाग और वन विभाग से एनओसी मिलते ही निगम प्रक्रिया शुरू करेगा। सड़क को लेकर टेंडर भी लगा दिया गया है। यह सड़क काफी नीचे बनी हुई है, इससे बारिश के दौरान जलभराव होता है। उन्होंने कहा कि अब सड़क की स्थिति में सुधार होने से जलभराव नहीं होगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
