'ब्रह्मा-विष्णु और महेश' की पूजा ना करने की ली शपथ के बाद हिंदू धर्म का गुणगान करने लगे सपा नेता राजकुमार भाटी
समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा है कि वह हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा ना करने की शपथ वाला वीडियो वायरल होने के बाद सफाई दी।
समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता राजकुमार भाटी ने 'ब्रह्मा, विष्णु और महेश' की पूजा ना करने की शपथ वाला वीडियो वायरल होने के बाद अब सफाई दे रहे हैं कि वह हिंदू ही हैं और धर्म नहीं बदलने जा रहे हैं। भाटी ने हिंदू धर्म की जमकर तारीफ भी की है और कहा कि यह बहुत उदार धर्म है। उन्होंने कहा कि भाजपा उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चला रही है।
पिछले दिनों राजकुमार भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसमें वह मंच पर कुछ लोगों के साथ हिंदू देवी देवताओं को ना मानने और उनकी पूजा ना करने की शपथ दोहराते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि भाटी ने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया है। हालांकि, बाद में उन्होंने एक वीडियो बनाकर सफाई दी कि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला है और ना ही ऐसा कोई इरादा रखते हैं।
अब हिंदू धर्म का किया गुणगान
विवाद के बीच भाटी ने अब हिंदू धर्म का गुणगान करते हुए इसकी खूबियां बताईं हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, 'मैं हिंदू धर्म का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मेरा हिंदू धर्म मुझे बोलने की आजादी देता है। हमारा धर्म उदार धर्म है। हमारे धर्म में चर्चाएं होती हैं, शास्त्रार्थ होता है, बहस भी होते हैं। लेकिन इस दौर में भाजपा-आरएसएस हिंदू धर्म को कट्टर धर्म में बदल देना चाहते हैं। मुट्ठी भर लोग इसे अपनी लाठी से हांकना चाहते हैं, बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं।'
भाटी ने कहा- गुरुद्वारे भी जाता हूं और मजलिस में भी
भाटी ने आगे साफ किया कि वह हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। उन्होंने कहा, 'बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में मैं शामिल हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, उसपर दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। मैं हिंदू था, हिंदू हूं और हिंदू रहूंगा। मुझे हिंदू धर्म छोड़ने की ना तो कोई जरूरत महसूस हो रही है और ना मेरा कोई इरादा है।' उन्होंने खुद को सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति बताते हुए कहा, 'मैं गुरुद्वारे के कार्यक्रमों में जाता हूं और पूरी श्रद्धा से मत्था टेकता हूं। मैं मुसलमानों के मजलिसों में जाता हूं। अभी नवरात्र में मैं कई जगह पूजा-पाठ में गया। यज्ञ हवन भी करता हूं। रामलीला कमेटी का सदस्य भी हूं। राजनीतिक आदमी को हर जाति, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए और जो प्यार से बुलाए उसके कार्यक्रम में भागीदारी करनी चाहिए।
शपथ पर क्या बोले राजकुमार भाटी?
राज कुमार भाटी ने हिंदू-देवी देवातों की पूजा ना करने की शपथ से जुड़े सवाल पर कहा, 'हिंदू समाज का का बहुत बड़ा तबका आर्य समाज को मानता है। वो राम कृष्ण को महापुरुष मानते हैं भगवान नहीं, तो क्या वे हिंदू धर्म से खारिज हो गए या अपमान कर दिया हिंदू धर्म का? वो प्रतिज्ञा कर रहे थे, वो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की बहुत प्रसिद्ध हैं, बार-बार कराई जाती है। यदि भाजपा को आपत्ति है तो पीएम मोदी से एक बार कहलवा दें कि बाबा साहब को नहीं मानते। मैं तो बस मौजूद था मैं थोड़ी पढ़वा रहा हूं उसको। उनका कार्यक्रम है, उनकी मान्यता है। यह कहना कि हम नहीं मानते यह किसी का अपमान थोड़ी है। यह तो हमारा संविधान आजादी देता है कि कोई मानो या ना मानो।'
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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