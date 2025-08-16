salman tyagi gangster used to make reel for social media नाम सलमान और 'तेरे नाम' वाला स्टाइल, दिल्ली की जेल में लटके मिले गैंगस्टर के थे फिल्मी शौक, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर News

मकोका केस में दोषी करार दिया जा चुका सलमान भले ही बड़ा'खलनायक' था, लेकिन उसके शौक पूरे फिल्मी थे। ना सिर्फ उसका नाम सलमान था, बल्कि उसने बॉलीवुड ऐक्टर सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'तेरे नाम' की तरह हेयर स्टाइल भी रख लिया था।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 02:16 PM
हत्या, फिरौती से लूटपाट जैसी दर्जनों घटनाओं क अंजाम देकर दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर बन चुका सलमान त्यागी मंडोली जेल में शनिवार को फंदे से लटका मिला। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि उसने चादर का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने कैसे और क्यों यह कदम उठाया।

मकोका केस में दोषी करार दिया जा चुका सलमान भले ही बड़ा'खलनायक' था, लेकिन उसके शौक पूरे फिल्मी थे। ना सिर्फ उसका नाम सलमान था, बल्कि उसने बॉलीवुड ऐक्टर सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'तेरे नाम' की तरह हेयर स्टाइल भी रख लिया था। लंबे बालों वालों को आंख तक लटकाए सलमान त्यागी ने 'राधे भाई' वाले पोज में कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की थीं।

सलमान त्यागी जहां एक तरफ अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहता था तो दूसरी तरफ वह सोशल मीडिया पर लाइक्स का भी दीवाना था। सलमान त्यागी ने यूट्यूब से इंस्टाग्राम तक अपने कई अकाउंट बनाए थे और उन पर अक्सर वीडियो अपलोड करता/कराता था। गिरफ्तारी के बाद भी वह जेल और अदालत के बीच आवाजाही के दौरान अपने सहयोगियों से रील बनवाता और सोशल मीडिया पर अपलोड करवाता था। सलमान त्यागी के यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल को देखकर पता चलता है कि वह किस तरह फिल्मी ख्वाहिशें रखता था।

सलमान नीरज बवाना गैंग के लिए लंबे समय तक काम कर चुका था। बताया जाता है कि पिछले कुछ सालों में उसने खुद को नीरज बवाना गैंग से अलग कर लिया था। अब वह देश में सबसे मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नक्शेकदम पर चलना चाहता था। वह लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल होना चाहता था और इसके लिए उसने जेल में रहकर ही कई वारदातों को अंजाम दिया था। पिछले साल दिल्ली के दो व्यापारियों से 50 लाख की फिरौती के लिए उसने गोली चलवाई थी। उस वारदात का मकसद भी लॉरेंस बिश्नोई को खुश करना था।