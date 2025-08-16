नाम सलमान और 'तेरे नाम' वाला स्टाइल, दिल्ली की जेल में लटके मिले गैंगस्टर के थे फिल्मी शौक

मकोका केस में दोषी करार दिया जा चुका सलमान भले ही बड़ा'खलनायक' था, लेकिन उसके शौक पूरे फिल्मी थे। ना सिर्फ उसका नाम सलमान था, बल्कि उसने बॉलीवुड ऐक्टर सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'तेरे नाम' की तरह हेयर स्टाइल भी रख लिया था।

हत्या, फिरौती से लूटपाट जैसी दर्जनों घटनाओं क अंजाम देकर दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर बन चुका सलमान त्यागी मंडोली जेल में शनिवार को फंदे से लटका मिला। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि उसने चादर का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने कैसे और क्यों यह कदम उठाया।

मकोका केस में दोषी करार दिया जा चुका सलमान भले ही बड़ा'खलनायक' था, लेकिन उसके शौक पूरे फिल्मी थे। ना सिर्फ उसका नाम सलमान था, बल्कि उसने बॉलीवुड ऐक्टर सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'तेरे नाम' की तरह हेयर स्टाइल भी रख लिया था। लंबे बालों वालों को आंख तक लटकाए सलमान त्यागी ने 'राधे भाई' वाले पोज में कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की थीं।

सलमान त्यागी जहां एक तरफ अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहता था तो दूसरी तरफ वह सोशल मीडिया पर लाइक्स का भी दीवाना था। सलमान त्यागी ने यूट्यूब से इंस्टाग्राम तक अपने कई अकाउंट बनाए थे और उन पर अक्सर वीडियो अपलोड करता/कराता था। गिरफ्तारी के बाद भी वह जेल और अदालत के बीच आवाजाही के दौरान अपने सहयोगियों से रील बनवाता और सोशल मीडिया पर अपलोड करवाता था। सलमान त्यागी के यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल को देखकर पता चलता है कि वह किस तरह फिल्मी ख्वाहिशें रखता था।