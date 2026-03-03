Hindustan Hindi News
यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने वाला दूसरा आरोपी गुलफाम भी ढेर, गाजियाबाद पुलिस ने किया एनकाउंटर

Mar 03, 2026 10:20 pm ISTAditi Sharma
गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले दूसरे आरोपी गुलफाम भी पुलिस एनकाउंटर कर दिया गया है। तीन दिनों में गाजियाबाद पुलिस का ये दूसरा सफर एनकाउंटर है।

गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले दूसरा आरोपी गुलफाम भी पुलिस एनकाउंटर कर दिया गया है। तीन दिनों में गाजियाबाद पुलिस का ये दूसरा सफर एनकाउंटर है। जानकारी के मुताबिक इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस और गुलफाम का आमना-सामना हुआ जिसके बाद मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया गया। गुलफाम जिशान का भाई है जो हाल ही में पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया था और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जीशान और गुलफाम ने मिलकर सलीम वास्तिक पर हमला किया था।

जीशान पर एक लाख रुपए का इनाम था। बता दें, सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक पर गाजियाबाद में अली गार्डन स्थित उनके ऑफिस में सुबह की नमाज अदा करने के कुछ ही समय बाद हमला किया गया था। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया था और शनिवार को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने बताया था कि लोनी इलाके में हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने 50 वर्षीय यूट्यूबर पर चाकू से कई बार वार किए थे। यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पर एक विशेष धर्म को लेकर कथित विवादास्पद वीडियो के कारण विवादों में आए थे।

