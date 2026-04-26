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जमानत मिलने के बाद खुद को मरा हुआ साबित कर दिया था, सलीम वास्तिक के मामले में चौंकाने वाले खुलासे

Apr 26, 2026 06:25 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/लोनी
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कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी के मामले मेंयह बात सच साबित हुई है। वह दिल्ली के 31 साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में पहचान बदलकर छिपता फिर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके ही हाथों के सहारे उसका सच सामने ला दिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

जमानत मिलने के बाद खुद को मरा हुआ साबित कर दिया था, सलीम वास्तिक के मामले में चौंकाने वाले खुलासे

आपने सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी के मामले मेंयह बात सच साबित हुई है। वह दिल्ली के 31 साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में अपनी पहचान बदलकर छिपता फिर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके ही हाथों के सहारे उसका सच सामने ला दिया। सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सलीम वास्तिक जमानत मिलने के बाद दोबारा जेल जाने से बचने के लिए खुद को मरा हुआ साबित कर दिया था। फिंगरप्रिंट ने यह साबित कर दिया कि पुलिस जिस मृत मान रही थी वह दुनिया के सामने दूसरे नाम से खुलेआम घूम रहा था। शुक्रवार शाम को अचानक पता चला कि लोनी में रहने वाला सलीम वास्तिक दिल्ली पुलिस का भगोड़ा है। यह जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और गाजियाबाद पुलिस हैरान रह गई।

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दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शाम को लोनी थाने पहुंची और सलीम के बारे में बताया तो थाना पुलिस ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। दिल्ली पुलिस के दस्तावेज देखने के बाद अधिकारियों ने सलीम को मिले दो गनर वापस ले लिए और दिल्ली पुलिस उसे अशोक विहार स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर ले गई। सलीम वास्तिक उर्फ सलीम अहमद उर्फ सलीम खान करीब 16 साल से लोनी के अलग-अलग इलाकों में रह रहा था।

पुलिस से बचने के लिए पहना पूर्व मुस्लिम का मुखौटा

आरोपी पहलगाम हमले के बाद सुर्खियों में आया, जब उसने सोशल मीडिया पर मुखर होते हुए आपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। कई पॉडकास्ट में इस्लाम की कुरीतियों पर बात करते हुए कहा कि वह पूर्व मुस्लिम है। सूत्र बताते हैं कि पूर्व मुस्लिम का मुखौटा आरोपी ने दिल्ली पुलिस से बचने के लिए ही पहना था। उसने हिंदू संगठनों से नजदीकी बढ़ाई और हिंदू धार्मिक आयोजन में भी शामिल होने लगा। उसे डर था कि कहीं किसी मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पुराने केस का खुलासा हो जाएगा।

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अपनों ने भी पल्ला झाड़ा

सलीम को 25 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वह लोनी के अशोकनगर में रहने वाले भाई जहीर के घर पहुंचा। यहां वह एक सप्ताह से अधिक समय तक रहा। सलीम की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई ने भी पल्ला झाड़ लिया। जहीर ने कहा कि 25 साल से उससे कोई संबंध नहीं है। सलीम का इसी कॉलोनी में और डाबर तालाब कॉलोनी में भी मकान है। वह अशोक विहार स्थित अपने मकान में पत्नी अफसाना और बेटे उस्मान के साथ रह रहा था। दोनों मकान बंद मिले।

शामली का घर कई वर्षों से वीरान पड़ा

सलीम 34 साल पहले शामली छोड़कर चला गया था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद शामली पुलिस भी सक्रिय हो गई है। खुफिया विभाग उसके बारे में जानकारी जुटाने में लगा है। सलीम वास्तिक शामली के मोहल्ला नन्नूपुरा का रहने वाला है। उसके पिता का नाम नूर मोहम्मद है। सलीम के दो भाई मुजफ्फर और जहीर हैं। इन दोनों का परिवार शामली में रह रहा है, जबकि सलीम का अलग मकान है जो खाली पड़ा है। सलीम का जन्म 1972 में शामली के नन्नूपुरा में हुआ था। उसने लोनी निवासी अफसाना से शादी की, जिससे एक बेटा व एक बेटी है। सलीम 1992 में शामली छोड़ दिया था।

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बेंगलुरु की कंपनी में काम करता है बेटा

सलीम के भाई मुजफ्फर ने बताया कि सलीम की बेटी फरहाना कुछ समय तक शामली में उनके पास रही, जिसकी शादी करीब 10 साल पहले देवबंद में कराई गई। सलीम का बेटा उसमान बेंगलुरु में एक कंपनी में नौकरी करता है और कभी कभार लोनी आता है। वह दिल्ली में कारोबारी के बेटे के अपहरण और कत्ल से पहले एक स्कूल में मार्शल आर्ट का शिक्षक था। मामले में जमानत के बाद उसने पहचान बदलने की साजिश रची।

पूर्व प्रधान ने बताया था कि हादसे में मौत हो गई

सलीम को साल 2000 में अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद वह बेहद शातिर तरीके से खुद को मरा हुआ साबित कर पुलिस से बचता रहा। उसने शामली स्थित अपने गांव के एक पूर्व प्रधान, अपने एक भाई और अन्य करीबियों को भी इस साजिश में शामिल किया। आरोपी को पकड़ने जब भी दिल्ली पुलिस शामली स्थित उसके घर पहुंची तो सभी कहते थे कि वह एक हादसे में मर चुका है। यहां तक कि एक पूर्व प्रधान ने लिखकर भी दे दिया था।

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हरियाणा में छिपकर वर्षों तक रहा

साल 2000 में फरार होने के बाद आरोपी हरियाणा में अलग-अलग जिलों में दस साल तक रहा। इस दौरान वह अपना पुश्तैनी अलमारी बनाने का काम करता था। इसके बाद लोनी में रहने लगा। यहां कभी कपड़े बेचने तो कभी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता रहा।

जानलेवा हमले की वजह से ही राज खुला

अमरोहा के दो सगे भाई जीशान और गुलफाम ने 25 फरवरी को सलीम के कार्यालय में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया और गंभीर रूप से घायल सलीम एक माह के इलाज के बाद अस्पताल से घर लौट आया। पुलिस की मानें तो जानलेवा हमले की वजह से ही उसका राज खुला और दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया। अस्पताल में पुलिस ने सलीम के फिंगर प्रिंट लिए थे। इसे पुलिस के डाटा सर्वर पर डालने के बाद उसकी असली पहचान सामने आ गई। पुलिस उसके ठीक होने का इंतजार कर रही थी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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