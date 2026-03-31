मौत को मात दे मुस्कुराते दिखे सलीम वास्तिक, हमले के बाद पहले VIDEO में इशारों से बात
सलीम वास्तिक जानलेवा हमले के बाद अस्पताल से घर लौट आए हैं। हमले में उनका गला गंभीर रूप से जख्मी है जिससे वह बोल नहीं पा रहे। वह लिखकर या इशारों में बातें कर रहे हैं। पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए दो गार्ड तैनात किए हैं।
सलीम वास्तिक 26 दिन अस्पताल में रहने के बाद घर लौट आए हैं। 27 फरवरी को कट्टरपंथ सोच वाले जीशान और गुलफाम नामक भाइयों ने उन पर जानलेवा हमला किया था। गले पर गंभीर चोट के कारण वह फिलहाल बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन इशारों और लिखकर संवाद कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह हमले से डरे नहीं हैं वरन उनमें कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बढ़ी है। वह मानवता के लिए कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। हालांकि पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए दो गार्ड तैनात किए हैं।
सुरक्षा में 2 हथियारबंद गार्ड तैनात
अस्पताल में एक महीना बिताने के बाद जब सलीम वास्तिक लोनी स्थित अपने घर लौटे तो पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई। उनकी सुरक्षा के लिए दो हथियारबंद गार्ड तैनात किए गए हैं। गौरतलब है कि 27 फरवरी को लोनी में उनके दफ्तर के अंदर जीशान और गुलफाम नाम के दो भाइयों ने उन पर चाकू से 10 से ज्यादा बार हमला किया था। उन्होंने वास्तिक के पेट और गले पर वार किए थे। बाद में ये दोनों भाई पुलिस के साथ हुई अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए।
सलीम ने बताया- एक महीने में हो जाएंगे पूरी तरह ठीक
एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सलीम वास्तिक के परिवार ने पुलिस सुरक्षा मांगी थी। आवेदन की जांच करने के बाद उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस लाइन से दो गनर तैनात कर दिए गए हैं। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि हमले में वास्तिक की गर्दन पर चाकू से गहरा घाव हुआ था। हाल ही में उनकी एक सर्जरी हुई है जिस वजह से वह अभी बोल नहीं पा रहे हैं। हालांकि सलीम वास्तिक ने इशारों में बताया है कि वह ठीक हैं। उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में करीब एक महीने का समय लगेगा।
गले में नली लगी होने के कारण नहीं पा रहे सलीम
हमले के बाद शूट किए गए पहले वीडियो में सलीम वास्तिक एक शख्स से संकेतों में बातें करते नजर आ रहे हैं। शख्स पूछता है कि सलीम भाई अब कैसी है तबीयत? खाने पीने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। सलीम इशारों में कहते हैं कि थोड़ी परेशानी है। शख्स सवाल करता है कि डॉक्टर कब तक पूरी तरह ठीक होने के बारे में बता रहे हैं। इस पर सलीम कहते हैं कि एक महीना… सलीम ने बताया कि गले में एक कृत्रिम नली लगी है। इस वजह से वह बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन नली के निकलने के बाद वह सामान्य बातचीत करने लगेंगे। एक महीने में यह नली निकाल ली जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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