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मौत को मात दे मुस्कुराते दिखे सलीम वास्तिक, हमले के बाद पहले VIDEO में इशारों से बात

Mar 31, 2026 02:46 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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सलीम वास्तिक जानलेवा हमले के बाद अस्पताल से घर लौट आए हैं। हमले में उनका गला गंभीर रूप से जख्मी है जिससे वह बोल नहीं पा रहे। वह लिखकर या इशारों में बातें कर रहे हैं। पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए दो गार्ड तैनात किए हैं।

मौत को मात दे मुस्कुराते दिखे सलीम वास्तिक, हमले के बाद पहले VIDEO में इशारों से बात

सलीम वास्तिक 26 दिन अस्पताल में रहने के बाद घर लौट आए हैं। 27 फरवरी को कट्टरपंथ सोच वाले जीशान और गुलफाम नामक भाइयों ने उन पर जानलेवा हमला किया था। गले पर गंभीर चोट के कारण वह फिलहाल बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन इशारों और लिखकर संवाद कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह हमले से डरे नहीं हैं वरन उनमें कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बढ़ी है। वह मानवता के लिए कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। हालांकि पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए दो गार्ड तैनात किए हैं।

सुरक्षा में 2 हथियारबंद गार्ड तैनात

अस्पताल में एक महीना बिताने के बाद जब सलीम वास्तिक लोनी स्थित अपने घर लौटे तो पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई। उनकी सुरक्षा के लिए दो हथियारबंद गार्ड तैनात किए गए हैं। गौरतलब है कि 27 फरवरी को लोनी में उनके दफ्तर के अंदर जीशान और गुलफाम नाम के दो भाइयों ने उन पर चाकू से 10 से ज्यादा बार हमला किया था। उन्होंने वास्तिक के पेट और गले पर वार किए थे। बाद में ये दोनों भाई पुलिस के साथ हुई अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए।

सलीम ने बताया- एक महीने में हो जाएंगे पूरी तरह ठीक

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सलीम वास्तिक के परिवार ने पुलिस सुरक्षा मांगी थी। आवेदन की जांच करने के बाद उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस लाइन से दो गनर तैनात कर दिए गए हैं। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि हमले में वास्तिक की गर्दन पर चाकू से गहरा घाव हुआ था। हाल ही में उनकी एक सर्जरी हुई है जिस वजह से वह अभी बोल नहीं पा रहे हैं। हालांकि सलीम वास्तिक ने इशारों में बताया है कि वह ठीक हैं। उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में करीब एक महीने का समय लगेगा।

गले में नली लगी होने के कारण नहीं पा रहे सलीम

हमले के बाद शूट किए गए पहले वीडियो में सलीम वास्तिक एक शख्स से संकेतों में बातें करते नजर आ रहे हैं। शख्स पूछता है कि सलीम भाई अब कैसी है तबीयत? खाने पीने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। सलीम इशारों में कहते हैं कि थोड़ी परेशानी है। शख्स सवाल करता है कि डॉक्टर कब तक पूरी तरह ठीक होने के बारे में बता रहे हैं। इस पर सलीम कहते हैं कि एक महीना… सलीम ने बताया कि गले में एक कृत्रिम नली लगी है। इस वजह से वह बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन नली के निकलने के बाद वह सामान्य बातचीत करने लगेंगे। एक महीने में यह नली निकाल ली जाएगी।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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