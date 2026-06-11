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सलीम वास्तिक पहुंचा डासना मंदिर, स्वागत करके नरसिंहानंद बोले- शेर का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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31 साल पुराने अपहरण-हत्या केस में उम्रकैद की सजा पा चुके सलीम वास्तिक एक बार फिर चर्चा में हैं। वायरल वीडियो के बीच वह गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पहुंचा, जहां यति नरसिंहानंद ने उसका स्वागत किया और खुलकर समर्थन जताया। वहीं, वीडियो में सलीम कथित तौर पर जिहादियों को चुनौती देता नजर आया।

सलीम वास्तिक पहुंचा डासना मंदिर, स्वागत करके नरसिंहानंद बोले- शेर का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे

Yati Narsinghanand welcomes Salim Vastik: अपहरण और हत्या के 31 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा पा चुका सलीम वास्तिक एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सलीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब वह गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पहुंचा, जहां उसका स्वागत किया गया। इस दौरान शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने खुलकर उसके समर्थन में बयान दिया।

डासना देवी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में यति नरसिंहानंद ने कहा, “हमारे शेर, हमारे भाई सलीम वास्तिक आज महादेव और मां जगदंबा के चरणों में हैं। वह मौत और तमाम षड्यंत्रों को हराकर वापस आए हैं। अब वह मानवता के लिए लड़ने को तैयार हैं। दुनिया में कोई भी उनका साथ छोड़ दे, लेकिन शिवशक्ति धाम डासना और महादेव के भक्त उनका साथ नहीं छोड़ेंगे।”

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उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं को एक-दूसरे का साथ देना सीखना चाहिए। साथ ही उन लोगों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने कठिन समय में सलीम का समर्थन किया। दरअसल, एक दिन पहले ही सलीम वास्तिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में वह कथित तौर पर कहता दिखाई दे रहा है, “हां भाई जिहादियों, तिहाड़ जेल से बाहर आ गया हूं। तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी कमर कसने का टाइम आ गया है।” हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता।

सलीम वास्तिक लोनी क्षेत्र में धार्मिक सुधारों और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाने के कारण पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा है। इसी साल 27 फरवरी को उस पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गई थी। घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

इसके बाद 24 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने सलीम को उसके घर से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, सलीम को वर्ष 1995 में गोकुलपुरी इलाके में एक किशोर के अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2000 में पैरोल पर बाहर आने के बाद वह कथित तौर पर नाम और ठिकाना बदलकर रह रहा था तथा लंबे समय तक पुलिस से बचता रहा।

वायरल वीडियो में सलीम खुद को मुसलमानों को शिक्षा और तरक्की की राह पर ले जाने की बात कहते हुए भी दिखाई देता है। वीडियो में वह छड़ी के सहारे नजर आता है। बताया जा रहा है कि फरवरी में हुए हमले में उसे गंभीर चोटें आई थीं। फिलहाल उसकी जमानत और कानूनी स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी दिल्ली पुलिस ही दे सकती है।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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