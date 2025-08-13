पकड़ा गया देश का मोस्टवॉन्टेड सलीम पिस्टल, नेपाल सीमा से दिल्ली पुलिस ने दबोचा; पाक से कनेक्शन

देश का एक और मोस्टवॉन्टेड अपराधी पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल को नेपाल बॉर्डर से दबोच लिया है। सलीम के नाम के साथ पिस्टल यूं ही नहीं जुड़ा है, वह अवैध हथियारों का बड़ा सप्लायर है।

दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि सलीम को पिछले सप्ताह इंडो-नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया और कई घंटों तक पूछताछ और वरिफिकेशन के बाद उसे गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया है।

सलीम पिस्टल को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और अब उसे दिल्ली लाया गया है। बताया जा रहा है कि वह 2018 से पाकिस्तान से हथियारों और जिगाना पिस्टल की तस्करी कर रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी उसके कनेक्शन की जांच की जा रही है। सलीम पिस्टल का असली नाम शेख सलीम है। सूत्रों के मुताबिक उसे राजधानी में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया है।

सलीम पिस्टल 2018 से ही फरार था। वह पहला व्यक्ति है जो भारत में गैंगस्टर्स को जिगाना पिस्टल मुहैया करा रहा था। वह कई सालों से पाकिस्तान से आधुनिक हथियारों की अवैध तस्करी करने में जुटा था। लंबे समय से दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को उसकी तलाश थी।