बेटों के एनकाउंटर का गम नहीं दिख रहा आपके चेहरे पर, क्या बोले जीशान-गुलफाम के पिता
एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर घातक हमला करने वाले दो आरोपियों जीशान और गुलफाम के पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह बेटों की मौत पर गम नहीं होने की बात कबूल कर रहे हैं।
एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर घातक हमला करने वाले दो आरोपियों जीशान और गुलफाम के पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह बेटों की मौत पर गम नहीं होने की बात कबूल कर रहे हैं। जीशान और गुलफाम के पिता बुनियाद अली ने इस्लाम के इतिहास का जिक्र करते हुए यह बात कही। अली ने कहा कि उसकी 7 औलादें हैं। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
एक टीवी चैनल से बातचीत में बुनियाद अली से जब पूछा गया कि आपके चेहरे पर वह गम नहीं दिख रहा है जो दो बेटों के मारे जाने से एक बाप को होनी चाहिए, जो दिखता है ना कि एक बाप तो टूट जाएगा। इस पर उसने कहा, 'बिलकुल सही बात है। क्यों ऐसा हो रहा है? तारीख बताऊं इस्लाम की। हुसैन ने 72 लाखें अपने कंधे पर बिठाईं थीं, अगर टूट जाते तो...' अली ने सलीम वास्तिक का नाम लिए बिना कहा, 'मुस्लिमों के खिलाफ था। कोई हिंदू थोड़ी था वह। उसे हाईलाइट इतना कर दिया गया कि तूफान खड़ा कर दिया गया। अब किसी को क्या कहोगे।' जीशान और गुलफाम ने यूट्यूबर सलीम वास्तिक के दफ्तर में घुसकर उनका गला रेत दिया था। बाद में दोनों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया।
पिता ने कहा- कोई और शामिल नहीं
इससे पहले गाजियाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए बुनियाद अली ने कहा कि पूरी घटना को अंजाम देने में जीशान और गुलफाम के अलावा कोई और नहीं मिला हुआ था। लकड़ी का काम करने वाले बुनियाद अली बताया कि गुलफाम शादीशुदा था और उसके दो बच्चे हैं जबकि जीशान की अभी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, 'इनसे किसी का लिंक नहीं था। मोटरसाइकिल हमारे यहां से बरामद हुई है। लड़के ने मामा के नाम ली थी। किस्त यही भरता था। इनके मामा का कोई दोष नहीं है।' उन्होंने कहा कि जीशान पांच साल से एनसीआर में रह रहा था जबकि गुलफाम करीब 2013 से रहता था।
एनकाउंटर करने की बजाय…
बुनियाद अली ने कहा कि उन्हें बेटों पर पहले से कोई शक नहीं था। अली ने कहा कि यदि उन्हें शक होता तो वह हाल करते जो पुलिस ने भी नहीं किया। हालांकि, एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा, 'एनकाउंटर करने की बजाय जेल भेज दिया जाता। अदालत फैसला करती। जिन्होंने एनकाउंटर किया है वह सही किया है, गलत किया है। गलत किया है तो वे भुगतेंगे, सजा देने वाला तो अल्लाह भी है।' बुनियाद अली ने कहा कि उनके परिवार में तीन पीढ़ी से किसी पर कोई मुकदमा नहीं था।
