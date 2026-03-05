Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बेटों के एनकाउंटर का गम नहीं दिख रहा आपके चेहरे पर, क्या बोले जीशान-गुलफाम के पिता

Mar 05, 2026 05:59 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर घातक हमला करने वाले दो आरोपियों जीशान और गुलफाम के पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह बेटों की मौत पर गम नहीं होने की बात कबूल कर रहे हैं।

बेटों के एनकाउंटर का गम नहीं दिख रहा आपके चेहरे पर, क्या बोले जीशान-गुलफाम के पिता

एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर घातक हमला करने वाले दो आरोपियों जीशान और गुलफाम के पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह बेटों की मौत पर गम नहीं होने की बात कबूल कर रहे हैं। जीशान और गुलफाम के पिता बुनियाद अली ने इस्लाम के इतिहास का जिक्र करते हुए यह बात कही। अली ने कहा कि उसकी 7 औलादें हैं। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

एक टीवी चैनल से बातचीत में बुनियाद अली से जब पूछा गया कि आपके चेहरे पर वह गम नहीं दिख रहा है जो दो बेटों के मारे जाने से एक बाप को होनी चाहिए, जो दिखता है ना कि एक बाप तो टूट जाएगा। इस पर उसने कहा, 'बिलकुल सही बात है। क्यों ऐसा हो रहा है? तारीख बताऊं इस्लाम की। हुसैन ने 72 लाखें अपने कंधे पर बिठाईं थीं, अगर टूट जाते तो...' अली ने सलीम वास्तिक का नाम लिए बिना कहा, 'मुस्लिमों के खिलाफ था। कोई हिंदू थोड़ी था वह। उसे हाईलाइट इतना कर दिया गया कि तूफान खड़ा कर दिया गया। अब किसी को क्या कहोगे।' जीशान और गुलफाम ने यूट्यूबर सलीम वास्तिक के दफ्तर में घुसकर उनका गला रेत दिया था। बाद में दोनों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया।

पिता ने कहा- कोई और शामिल नहीं

इससे पहले गाजियाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए बुनियाद अली ने कहा कि पूरी घटना को अंजाम देने में जीशान और गुलफाम के अलावा कोई और नहीं मिला हुआ था। लकड़ी का काम करने वाले बुनियाद अली बताया कि गुलफाम शादीशुदा था और उसके दो बच्चे हैं जबकि जीशान की अभी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, 'इनसे किसी का लिंक नहीं था। मोटरसाइकिल हमारे यहां से बरामद हुई है। लड़के ने मामा के नाम ली थी। किस्त यही भरता था। इनके मामा का कोई दोष नहीं है।' उन्होंने कहा कि जीशान पांच साल से एनसीआर में रह रहा था जबकि गुलफाम करीब 2013 से रहता था।

एनकाउंटर करने की बजाय…

बुनियाद अली ने कहा कि उन्हें बेटों पर पहले से कोई शक नहीं था। अली ने कहा कि यदि उन्हें शक होता तो वह हाल करते जो पुलिस ने भी नहीं किया। हालांकि, एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा, 'एनकाउंटर करने की बजाय जेल भेज दिया जाता। अदालत फैसला करती। जिन्होंने एनकाउंटर किया है वह सही किया है, गलत किया है। गलत किया है तो वे भुगतेंगे, सजा देने वाला तो अल्लाह भी है।' बुनियाद अली ने कहा कि उनके परिवार में तीन पीढ़ी से किसी पर कोई मुकदमा नहीं था।

ये भी पढ़ें:EX मुस्लिम सलीम वास्तिक की हालत अब कैसी, 'सिर तन से जुदा' वाला हमला था खौफनाक
ये भी पढ़ें:मारो @#% को मारो... यूट्यूबर सलीम वास्तिक को मारने का खौफनाक वीडियो आया सामने
ये भी पढ़ें:कहां छिपा था सलीम वास्तिक पर हमला करने वाला दूसरा आरोपी गुलफाम; क्या था प्लान?
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।