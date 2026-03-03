Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

EX मुस्लिम सलीम वास्तिक का ‘सिर तन से जुदा’ की कोशिश पर जीशान ढेर, अब गुलफाम पर भी उतना ही इनाम

Mar 03, 2026 09:38 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

एक्स मुस्लिम यू-ट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा करने वाले दूसरे आरोपी गुलफाम पर भी पुलिस ने एक लाख का इनाम घोषित किया है। गुलफाम मुठभेड़ में मारे गए जीशान का सगा बड़ा भाई है। दोनों ने मिलकर सलीम वास्तिक पर हमला करके'सिर तन से जुदा'की कोशिश की थी।

EX मुस्लिम सलीम वास्तिक का ‘सिर तन से जुदा’ की कोशिश पर जीशान ढेर, अब गुलफाम पर भी उतना ही इनाम

एक्स मुस्लिम यू-ट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा करने वाले दूसरे आरोपी गुलफाम पर भी पुलिस ने एक लाख का इनाम घोषित किया है। गुलफाम मुठभेड़ में मारे गए जीशान का सगा बड़ा भाई है। एनकाउंटर से पहले पुलिस ने जीशान पर भी पुलिस ने एक लाख रुपये का ही इनाम घोषित किया था। दोनों ने मिलकर सलीम वास्तिक पर हमला करके'सिर तन से जुदा' की कोशिश की थी। जीशान और गुलफाम ने सलीम वास्तिक का गला रेत दिया और पेट में चाकू घोंप दी थी। गनीमत है कि इतने घातक हमले में भी सलीम वास्तिक बच गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

अली गार्डन कॉलोनी में यू-ट्यूबर सलीम वास्तिक 15 फरवरी की सुबह अपने कार्यालय में लेटे थे। इसी दौरान हेलमेट पहने दो युवक कार्यालय में पहुंचे। सलीम उठकर बैठे तो जीशान ने पेपर कट से सलीम की गर्दन काटने के लिए वार कर दिया। उसके साथ मौजूद बड़े भाई गुलफाम ने सलीम का हाथ पकड़ लिया। वह लगातार अपने भाई से उसे पेट पर वार करने की बात कहता रहा।

लोगों को एकत्र होता देख हमलावर मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने रविवार रात जीशान को मुठभेड़ में मार गिराया। अब गुलफाम की तलाश की जा रही है। पुलिस ने उस पर एक लाख का इनाम घोषित किया है। वहीं, सलीम का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। जहां उनकी हालत में कुछ सुधार है।

गांव भागे थे आरोपी भाई

सलीम पर जानलेवा हमले का वीडियो पुलिस को मिला है। इसमें जीशान और उसका बड़ा भाई गुलफाम बेरहमी से वार करते दिखाई दे रहे हैं। वारदात करने के बाद दोनों भाई पहले खोड़ा स्थित अपने कमरे पर पहुंचे। कपड़े बदले और फिर अमरोहा स्थित अपने गांव चले गए।

बाइक से भागते समय का वीडियो वायरल

घटना को अंजाम देने के बाद जीशान और उसके भाई गुलफाम के कपड़ों पर खून लग गया था। जब दोनों ने बाइक से फरार होने लगे तो कपड़ों पर खून लगा देखकर रोड पर राहगीरों ने वीडियो बना लिया। वीडियो में बाइक का नंबर अस्पष्ट है। लोनी पुलिस और स्वाट टीम द्वारा रविवार रात हुई मुठभेड़ में जीशान की मौत होने के बाद दोनों के बाइक पर भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार जीशान बाइक चला रहा था, जबकि गुलफाम पीछे बैठा हुआ था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी यू-ट्यूबर के उकसाने के बाद जीशान ने भाई के साथ मिलकर सलीम पर जानलेवा हमला किया था।

जीशान मुठभेड़ में मारा गया पर गुलफाम फरार

हमले का आरोपी जीशान पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा जा चुका है। वहीं, गुलफाम अब तक फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर गुलफाम को पकड़ने की कोशिशें चल रही हैं।

ये भी पढ़ें:EX मुस्लिम सलीम वास्तिक के खून से सनकर भागते हुए जीशान और गुलफाम का वीडियो
ये भी पढ़ें:मुस्लिम आर्मी, पाक से लिंक; EX मुस्लिम सलीम वास्तिक का गला रेतने वाले कौन
ये भी पढ़ें:कट्टरपंथी विचारों से ‘जहरीला’ हो गया था जीशान, बनाता था भड़काऊ वीडियो
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।