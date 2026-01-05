सिर्फ 20 रुपये में गणतंत्र दिवस परेड 2026 का टिकट, जानें कहां से खरीदें

संक्षेप: गणतंत्र दिवस परेड के लिए दो कैटेगरी में टिकट की बिक्री की जा रही है। पहली कैटेगरी के टिकट की कीमत 100 रुपये है तो दूसरी कैटेगरी की टिकट की कीमत 20 रुपये है। 28 जनवरी को आयोजित होने वाली बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल के टिकट की कीमत 20 रुपये है।

हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की जा रही है। टिकट की बुकिंग आज यानी 5 जनवरी (सोमवार) से शुरू भी हो चुकी है। टिकट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से खरीदे जा सकते हैं। टिकटों की बिक्री 14 जनवरी तक होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गणतंत्र दिवस परेड के लिए दो कैटेगरी में टिकट की बिक्री की जा रही है। पहली कैटेगरी के टिकट की कीमत 100 रुपये है तो दूसरी कैटेगरी की टिकट की कीमत 20 रुपये है। 28 जनवरी को आयोजित होने वाली बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल के टिकट की कीमत 20 रुपये है।

वेबसाइट के जरिए वहीं 29 जनवरी को आयोजित होने वाली बीटिंग रिट्रीट को देखने के लिए आपको 100 रुपये की टिकट खरीदनी होगी। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए रक्षा मंत्रालय की 'आमंत्रण' वेबसाइट (aamantran.mod.gov.in) पर विजिट करना होगा।

ऑफलाइन ऐसे खरीदें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे मूल फोटो पहचान पत्र दिखाने पर छह स्थानों पर स्थित बूथों/काउंटरों से भी टिकट खरीदे जा सकते हैं।

ये हैं वे छह स्थान सेना भवन (चारदीवारी के अंदर गेट नंबर 5 के पास), शास्त्री भवन (चारदीवारी के अंदर गेट नंबर 3 के पास), जंतर मंतर (मुख्य द्वार-चारदीवारी के अंदर), संसद भवन (स्वागत कक्ष), राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (डी ब्लॉक, गेट नंबर 3 और 4 के पास) और कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन (कॉन्कोर्स लेवल, गेट नंबर 8 के पास) पर टिकट की बिक्री जारी है।