दिल्ली में लोगों को राहत देने के लिए सस्ते टमाटर की बिक्री शुरू, जानिए कहां मिलेंगे

दिल्ली में लोगों को राहत देने के लिए सस्ते टमाटर की बिक्री शुरू, जानिए कहां मिलेंगे

दिल्ली-एनसीआर में टमाटर के बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब पर बोझ टाल दिया है। कई जगहों पर टमाटर 120 रुपये के भाव को पार कर चुके हैं। इस बीच सरकार की ओर से लोगों को सस्ते दामों पर टमाटर की बिक्री की जा रही है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 05:19 AM
केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में टमाटर की 47 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर खुदरा बिक्री की शुक्रवार को घोषणा की। इस पहल का मकसद खरीदारों को राहत प्रदान करना है।

27 हजार किलो से ज्यादा टमाटर बेचे

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि एनसीसीएफ चार अगस्त से आजादपुर मंडी से टमाटर खरीद रहा है और न्यूनतम मुनाफे पर उनकी खुदरा बिक्री कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि आज तक एनसीसीएफ ने खरीद लागत के आधार पर 47 रुपये से 60 रुपये प्रति किलोग्राम की खुदरा कीमतों पर 27,307 किलोग्राम टमाटर बेचे हैं।

यहां से खरीद सकते हैं

खुदरा बिक्री एनसीसीएफ के नेहरू प्लेस, उद्योग भवन, पटेल चौक और राजीव चौक स्थित खुदरा दुकानों के साथ-साथ शहर भर में विभिन्न स्थानों पर संचालित छह से सात वैन के माध्यम से की जा रही है।