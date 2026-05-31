मैं मां को देखना चाहता हूं..., दिल्ली में पांच मंजिला बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत की आशंका
दिल्ली के साकेत इलाके के सैदुलाजाब में पांच मंजिला बिल्डिंग ढहने के बाद बचाव कार्य अभी भी जारी है। शनिवार रात करीब पौने आठ बजे हुई इस घटना में दो लोगों की मौत होने की आशंका है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब तक नौ से दस लोगों को बचाया जा चुका है।
दिल्ली के साकेत इलाके के सैदुलाजाब में पांच मंजिला बिल्डिंग ढहने के बाद बचाव कार्य अभी भी जारी है। शनिवार रात करीब पौने आठ बजे हुई इस घटना में दो लोगों की मौत होने की आशंका है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब तक नौ से दस लोगों को बचाया जा चुका है। हादसे के बाद मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच लापता लोगों के परिजन परेशान हैं। एक परिजन ने बचाव अभियान में जुटे पुलिस प्रशासन की ओर से सही रिस्पांस नहीं मिलने की शिकायत की है।
मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे
उन्होंने कहा कि पुलिस यहां है। हम अपने परिवार वालों के बारे में पूछ रहे हैं। कोई जवाब नहीं मिल रहा। स्थानीय लोग पुलिस से बेहतर तरीके से हालात संभाल रहे थे। उन्होंने तीन लोगों को बचाया। पुलिस ने सिर्फ दो लोगों को बचाया। मेरे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। बोलने की आजादी का क्या मतलब है। अगर नेता आते हैं, तभी वे कुछ करते हैं। यह इमारत जोखिम भरे तरीके से बनाई जा रही थी, और हमने इसकी शिकायत भी की थी। मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं, लेकिन वे मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं।
हालात बहुत खराब हैं
इस बीच, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के अध्यक्ष डॉ. जसवंत ने दावा किया कि दो लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक नौ से दस लोगों को बचाया जा चुका है। इनमें से पीजी की तैयारी कर रहे हमारे एक डॉक्टर भी यहां मेस में मौजूद थे। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। परिजन परेशान हैं। अगर सेंटर में क्रेन उपलब्ध नहीं हैं तो बाकी लोगों का क्या होगा? मौजूदा हालात बहुत खराब हैं और हर तरफ अफरा-तफरी मची हुई है।
बचाव अभियान अभी भी जारी
इससे पहले, पुलिस ने बताया था कि अब तक इमारत के मलबे से नौ लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि छह लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। मीडिया से बात करते हुए दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस मिलकर बचाव अभियान में जुटे हुए हैं।
मलबा दूसरी इमारत पर गिरा
उन्होंने कहा कि इमारत ढहने के तुरंत बाद हमें इस बारे में एक कॉल आया। फौरन महरौली थाने से ज्यादा से ज्यादा स्टाफ मौके पर पहुँच गया। वहां एक पुरानी इमारत ढह गई थी और उसका मलबा एक दूसरी इमारत पर गिरा था। बताया जा रहा है कि वहां मेडिकल छात्रों के लिए एक कैंटीन चल रही थी। हो सकता है कि कुछ लोग उसमें फंसे हों। अब तक हमारे स्टाफ ने नौ लोगों को बचाया है। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हमने यहां से कई एंबुलेंस को निकाला है।
5 से 6 लोग अभी भी फंसे
एनडीआरएफ के कमांडेंट सुनील कुमार सिंह ने एएनआई को बताया कि मलबा हटाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की दो टीमें यहां काम कर रही हैं। जब हम पहुंचे तो हमें बताया गया कि स्थानीय एजेंसी ने चार पीड़ितों को बचा लिया है। अब जेसीबी से मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया है। हमारी तरफ से अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस बीच, नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के उप मुख्य वार्डन धर्मवीर सेजवाल ने कहा कि 5 से 6 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बचाव कार्य जारी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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